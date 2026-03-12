Триллеры о похищении людей — 3 фильма на вечер

Фрагмент из фильма "Логово Монстра". Кадр из видео

Триллеры, которые потом сложно забыть, впечатляют не множеством спецэффектов, а своей реалистичностью. Речь об историях, в которых рассказывается о похищении людей. Соответствующие фильмы всегда держат в напряжении.

Новини.LIVE решили рассказать о трех таких фильмах, где герои оказываются в ловушке, но находят в себе силы бороться.

Лучшие истории о похищении людей

"Кливлендские пленницы" (2015)

Этот фильм основан на реальных событиях, и от этого он воспринимается еще тяжелее. В центре истории женщина, которая попадает в руки жестокого похитителя. То, что должно было быть коротким ужасом, превращается в годы настоящего ада. Она проводит в плену более десяти лет, переживая постоянное насилие и страх. Но даже в таких нечеловеческих условиях находит в себе силу не сломаться. Когда появляются новые жертвы, именно она становится для них поддержкой и человеком, который помогает не потерять надежду.

"Похищение" (2017)

На первый взгляд — обычный день в парке развлечений. Мама с сыном решили провести выходной вместе. Женщина отвлекается лишь на несколько минут и именно в это время ее сын исчезает. Сначала кажется, что он просто заигрался где-то рядом. Но тревога быстро перерастает в панику.

Вскоре она замечает ужасную картину: ее ребенка силой заталкивают в машину. Мать пытается догнать похитителей, но автомобиль исчезает на дороге. И тогда начинается настоящая погоня, где каждая секунда может решить судьбу ребенка.

"Логово монстра" (2018)

Двое друзей работают парковщиками возле дорогого ресторана. Работа кажется обычной, но они давно нашли способ зарабатывать больше: пока владельцы авто ужинают, ребята пробираются к их домам и ищут что-то ценное. Однажды вечером один из них решает провернуть очередное "дело". Однако внутри дома он находит кое-что значительно страшнее сигнализации или охраны. В подвале заперта женщина — связанная и явно не по собственной воле. С этого момента все идет совсем не по плану.

