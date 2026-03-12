Трилери про викрадення людей — добірка фільмів на вечір

Фрагмент з фільму "Лігво Монстра". Кадр з відео

Трилери, які потім хочеться обговорювати з друзями, зазвичай не мають багато спецефектів, а більше вражають своєю реалістичністю. Мова про історії, в яких розповідається про викрадення людей та боротьбу за життя. Відповідні фільми завжди тримають у напрузі.

Новини.LIVE вирішили розповісти про три таких фільми, де герої опиняються в пастці, але знаходять у собі сили боротися.

Кращі історії про викрадення людей

"Клівлендські полонянки" (2015)

Цей фільм заснований на реальних подіях, і від цього він сприймається ще важче. У центрі історії жінка, яка потрапляє до рук жорстокого викрадача. Те, що мало бути коротким жахом, перетворюється на роки справжнього пекла. Вона проводить у полоні більше десяти років, переживаючи постійне насильство та страх. Але навіть у таких нелюдських умовах знаходить у собі силу не зламатися. Коли з’являються нові жертви, саме вона стає для них підтримкою і людиною, яка допомагає не втратити надію.

"Викрадення" (2017)

На перший погляд — звичайний день у парку розваг. Мама з сином вирішили провести вихідний разом. Жінка відволікається лише на кілька хвилин і саме в цей час її син зникає. Спочатку здається, що він просто загрався десь поруч. Та тривога швидко переростає у паніку.

Невдовзі вона помічає жахливу картину: її дитину силоміць заштовхують до машини. Мати намагається наздогнати викрадачів, але автомобіль зникає на дорозі. І тоді починається справжня гонитва, де кожна секунда може вирішити долю дитини.

"Лігво монстра" (2018)

Двоє друзів працюють паркувальниками біля дорогого ресторану. Робота здається звичайною, але вони давно знайшли спосіб заробляти більше: поки власники авто вечеряють, хлопці пробираються до їхніх будинків і шукають щось цінне. Одного вечора один із них вирішує провернути чергову "справу". Проте всередині будинку він знаходить дещо значно страшніше за сигналізацію чи охорону. У підвалі замкнена жінка — зв’язана і явно не з власної волі. З цього моменту все йде зовсім не за планом.

