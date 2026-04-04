"Клуб убивства по четвергах": новий детектив з гумором

Головна Кіно "Клуб убивств по четвергах": новий детектив з гумором

Дата публікації: 4 квітня 2026 09:31
Герої фільму "Клуб убивств по четвергах". Кадр з відео

На Netflix вийшов детективний фільм "Клуб убивств по четвергах", і він відразу привернув увагу — не стільки сюжетом, скільки зірковим акторським складом. Стрічка створена за однойменним дебютним романом 2020 року англійського телеведучого Річарда Османа, який став першим у серії із п’яти книг.

Чому фільм "Клуб убивств по четвергах" вартий уваги

  • По-перше, тут акторський склад справді вражає. Кожен із ветеранів на екрані має свій шарм і харизму, і це одразу додає стрічці приємної атмосфери.
  • По-друге, легкий гумор і затишний сетинг роблять фільм доброзичливим і комфортним для перегляду. Можна сказати, що це майже кіно-похід у старий добрий британський детектив: чарівні старички, елегантні маєтки та спокійна, але цікава інтрига.

На екрані ми бачимо цілу плеяду ветеранів кіно: Гелен Міррен, Пірс Броснан, Бен Кінґслі, Девід Теннант, Річард Е. Ґрант та інших. 

У розкішному маєтку для літніх людей "Купер Чейз" живе четверо незвичайних пенсіонерів. Серед них — відставна шпигунка, колишній лідер профспілок, екс-психіатр та медсестра з чудовими кулінарними здібностями — вони вирішують створити "Клуб убивств по четвергах", щоб розслідувати старі, невирішені злочини.

Спершу їхня мета — давнє вбивство 1973 року, але скоро історії стають значно сучаснішими, коли з’являються нові трупи в стінах "Купер Чейз", де усі вони проживають. Кожен із підозрюваних має свій мотив, і навіть син одного з героїв має підозрілий вигляд. І ось тут починається детективна гра: пенсіонери намагаються крок за кроком розплутати клубок таємниць.

"Клуб убивств по четвергах" — це приємний фільм для вечірнього перегляду, особливо якщо ви цінуєте акторів старої школи та затишну детективну атмосферу. 

Раніше ми писали про те, які цікаві фільми жахів можна знайти на Netflix. Мова і про новинки, і безсмертну класику. Все від готичних історій до зомбі-апокаліпсисів.

Також Новини.LIVE розповіли, який мінісеріал від Netflix вийшов в березні. "Скоро станеться щось страшне" увійшов в топ-10 на платформі.

Netflix детектив добірка фільмів
Ксенія Микулець - Редактор, кінокритик
Автор:
Ксенія Микулець
