"Клуб убивства по четвергах": новий детектив з гумором

На Netflix вийшов детективний фільм "Клуб убивств по четвергах", і він відразу привернув увагу — не стільки сюжетом, скільки зірковим акторським складом. Стрічка створена за однойменним дебютним романом 2020 року англійського телеведучого Річарда Османа, який став першим у серії із п’яти книг.

Чому фільм "Клуб убивств по четвергах" вартий уваги

По-перше, тут акторський склад справді вражає

. Кожен із ветеранів на екрані має свій шарм і харизму, і це одразу додає стрічці приємної атмосфери. По-друге, легкий гумор і затишний сетинг роблять фільм доброзичливим і комфортним для перегляду. Можна сказати, що це майже кіно-похід у старий добрий британський детектив: чарівні старички, елегантні маєтки та спокійна, але цікава інтрига.

На екрані ми бачимо цілу плеяду ветеранів кіно: Гелен Міррен, Пірс Броснан, Бен Кінґслі, Девід Теннант, Річард Е. Ґрант та інших.

У розкішному маєтку для літніх людей "Купер Чейз" живе четверо незвичайних пенсіонерів. Серед них — відставна шпигунка, колишній лідер профспілок, екс-психіатр та медсестра з чудовими кулінарними здібностями — вони вирішують створити "Клуб убивств по четвергах", щоб розслідувати старі, невирішені злочини.

Спершу їхня мета — давнє вбивство 1973 року, але скоро історії стають значно сучаснішими, коли з’являються нові трупи в стінах "Купер Чейз", де усі вони проживають. Кожен із підозрюваних має свій мотив, і навіть син одного з героїв має підозрілий вигляд. І ось тут починається детективна гра: пенсіонери намагаються крок за кроком розплутати клубок таємниць.

"Клуб убивств по четвергах" — це приємний фільм для вечірнього перегляду, особливо якщо ви цінуєте акторів старої школи та затишну детективну атмосферу.

