Новий міні-серіал від Netflix, який очікує шалена популярність — коли прем’єра

Цього березня Netflix готує прем’єру, після якої ви точно не зможете заснути. Новий мінісеріал "Скоро трапиться щось страшне" — це захоплива психологічна головоломка, де кожна серія тримає в напрузі від першої до останньої сцени.

Новини.LIVE розповість про цей міні-серіал більше.

Чому варто подивитися "Скоро трапиться щось страшне"

Головна героїня Рейчел — молода жінка, яка більше вірить у прикмети, ніж власному розуму. За п’ять днів до весілля вона разом із нареченим Нікі приїжджає до віддаленого будинку посеред лісу. Місце, яке мало стати святковим, сповнене тепла та радості, раптом перетворюється на пастку для її страхів і сумнівів.

Кожен скрип підлоги, дивний подарунок, несподіваний гість здаються Рейчел частиною зловісного плану. Вона починає сумніватися в правильності свого вибору: чи дійсно Нікі той, з ким варто провести життя? Ці п’ять днів стають для неї випробуванням — не тільки на терпіння, а й на здатність розпізнати справжні почуття серед страху та параної.

Сюжет серіалу вміло поєднує психологічну напругу та моторошні сюрпризи. Лісова ізоляція лише загострює внутрішні переживання Рейчел, змушуючи її розмірковувати про найважливіше: що робить людей рідними? Чи можна довіряти почуттям, коли страх помилки затьмарює серце?

"Скоро трапиться щось страшне" — це не просто історія про весілля. Це подорож героїні через страхи, сумніви та реальні небезпеки. І саме в цій боротьбі з власною невпевненістю Рейчел знайде відповідь на питання: чи справді Нікі її доля.

Не пропустіть прем’єру, яка очікується 26 березня, адже цей серіал точно стане однією з найгарячіших тем весни 2026 року.

