Головна Кіно Що дивитися на Netflix у березні — 5 головних фільмів та серіалів

Що дивитися на Netflix у березні — 5 головних фільмів та серіалів

Дата публікації: 9 березня 2026 14:42
5 кращих серіалів та фільмів на Netflix — прем’єра у березні 2026
Фрагменти з "Ван Піс" та "Гострі картузи: Безсмертний". Колаж: Новини.LIVE

У березні Netflix знову підкидає нам причини засидітися до пізньої ночі. Ми обрали п’ять головних прем’єр, які точно стануть приводом для обговорень у соцмережах і чату з друзями. 

Новини.LIVE розповість про новинки від Netflix більше.

Нові фільми та серіали від Netflix 

"Машина війни" (6 березня)

Якщо вам до душі бойовики з науково-фантастичним ухилом, цей фільм не відпустить вас ні на хвилину. Алан Річсон грає бійця, який разом із загоном проходить фінальний відбір до елітного підрозділу армії США. Звичайне тренування перетворюється на справжній жах, коли солдати стикаються з невідомою бойовою машиною. 

"Ван Піс", 2 сезон (10 березня)

Піратські пригоди продовжуються. Монкі Д. Луффі разом зі своєю командою вирушає шукати легендарний скарб "Ван Піс". Тут є і сміливість, і кумедні моменти, і небезпечні випробування. Якщо ви раніше вже полюбили цей всесвіт, другий сезон обіцяє ще більше захоплюючих пригод та несподіваних поворотів.

"Вірджин-Рівер", 7 сезон (12 березня)

Іноді, щоб відновитися після важкого минулого, потрібно просто поїхати туди, де ніхто не знає твоє ім’я. Мелінда Монро так і робить: переїжджає у маленьке містечко на річці Вірджинія. Здавалося б, спокій і тиша, але у цього місця, як і у його жителів, є свої таємниці. 

"Гострі картузи: Безсмертний" (20 березня)

Для любителів драм і історичних баталій. Томмі Шелбі повертається у зруйноване після бомбардування місто, щоб взяти участь у секретних місіях. Але війна — це не лише вибухи та перестрілки. Тут є загадкове минуле, перешкоди, небезпеки і внутрішня боротьба головного героя. Цей фільм змушує задуматися про те, що справжня війна часто точиться всередині нас.

"Щось дуже погане станеться" (26 березня)

Рейчел відчуває, що незабаром станеться щось погане, і чим ближче до весілля, тим сильніше росте напруга. Мелодрама зустрічається з психологічним трилером, коли кожна деталь починає здаватися значущою, а відчуття небезпеки — майже реальним. Іноді досить одного передчуття, щоб весь світ навколо завмер у очікуванні.

Раніше ми писали про цікаві психологічні мінісеріали від Netflix. Буде інтригуюче спостерігати за кожним кроком героїв.

Також ми повідомляли, який детективний серіал став справжнім проривом у 2026 році. Його обговорють усі останній місяць.

фільм серіал Netflix добірка фільми
Ксенія Микулець - Редактор, кінокритик
Автор:
Ксенія Микулець
