Что выйдет на Netflix в марте — 5 новых фильмов и сериалов

Что выйдет на Netflix в марте — 5 новых фильмов и сериалов

Ua ru
Дата публикации 9 марта 2026 14:42
Новые сериалы и фильмы на Netflix — премьера состоится в марте 2026 года
Фрагменты из "Ван Пис" и "Острые козырьки: Бессмертный". Коллаж: Новини.LIVE

В марте Netflix обещает порадовать фанатов платформы интересными новинками. Мы выбрали пять главных премьер, которые точно достойны внимания.

Новини.LIVE расскажет о новинках от Netflix больше.

Новые фильмы и сериалы от Netflix

"Машина войны" (6 марта)

Если вам по душе боевики с научно-фантастическим уклоном, этот фильм не отпустит вас ни на минуту. Алан Ричсон играет бойца, который вместе с отрядом проходит финальный отбор в элитное подразделение армии США. Обычная тренировка превращается в настоящий ужас, когда солдаты сталкиваются с неизвестной боевой машиной.

"Ван Пис", 2 сезон (10 марта)

Пиратские приключения продолжаются. Монки Д. Луффи вместе со своей командой отправляется искать легендарное сокровище "Ван Пис". Здесь есть и смелость, и забавные моменты, и опасные испытания. Если вы ранее уже полюбили эту вселенную, второй сезон обещает еще больше захватывающих приключений и неожиданных поворотов.

"Вирджин-Ривер", 7 сезон (12 марта)

Иногда, чтобы восстановиться после тяжелого прошлого, нужно просто поехать туда, где никто не знает твое имя. Мелинда Монро так и делает: переезжает в маленький городок на реке Вирджиния. Казалось бы, покой и тишина, но у этого места, как и у его жителей, есть свои тайны.

"Острые козырьки: Бессмертный" (20 марта)

Для любителей драм и исторических баталий. Томми Шелби возвращается в разрушенный после бомбежки город, чтобы принять участие в секретных миссиях. Но война — это не только взрывы и перестрелки. Здесь есть загадочное прошлое, препятствия, опасности и внутренняя борьба главного героя. Этот фильм заставляет задуматься о том, что настоящая война часто идет внутри нас.

"Что-то очень плохое произойдет" (26 марта)

Рэйчел чувствует, что вскоре произойдет что-то плохое, и чем ближе к свадьбе, тем сильнее растет напряжение. Мелодрама встречается с психологическим триллером, когда каждая деталь начинает казаться значимой, а ощущение опасности — почти реальным. Иногда достаточно одного предчувствия, чтобы весь мир вокруг замер в ожидании.

Ранее мы писали об интересных психологических мини-сериалах от Netflix. Будет интригующе наблюдать за каждым шагом героев.

Также мы сообщали, какой детективный сериал стал настоящим прорывом в 2026 году. Его обсуждают все последний месяц.

Ксения Микулец
