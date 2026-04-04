"Клуб убийства по четвергам": новый детектив с юмором

Герои фильма "Клуб убийств по четвергам". Кадр из видео

На Netflix вышел детективный фильм "Клуб убийств по четвергам", и он сразу привлек внимание — не столько сюжетом, сколько звездным актерским составом. Лента создана по одноименному дебютному роману 2020 года английского телеведущего Ричарда Османа, который стал первым в серии из пяти книг.

Почему фильм "Клуб убийств по четвергам" стоит внимания

Во-первых, здесь актерский состав действительно впечатляет

. Каждый из ветеранов на экране имеет свой шарм и харизму, и это сразу добавляет ленте приятной атмосферы. Во-вторых, легкий юмор и уютный сеттинг делают фильм доброжелательным и комфортным для просмотра. Можно сказать, что это почти кино-поход в старый добрый британский детектив: очаровательные старички, элегантные особняки и спокойная, но интересная интрига.

На экране мы видим целую плеяду ветеранов кино: Хелен Миррен, Пирс Броснан, Бен Кингсли, Дэвид Теннант, Ричард Э. Грант и другие.

В роскошном поместье для пожилых людей "Купер Чейз" живет четверо необычных пенсионеров. Среди них — отставная шпионка, бывший лидер профсоюзов, экс-психиатр и медсестра с прекрасными кулинарными способностями — они решают создать "Клуб убийств по четвергам", чтобы расследовать старые, нерешенные преступления.

Сначала их цель — давнее убийство 1973 года, но вскоре истории становятся значительно современнее, когда появляются новые трупы в стенах "Купер Чейз", где все они проживают. Каждый из подозреваемых имеет свой мотив, и даже сын одного из героев имеет подозрительный вид. И вот тут начинается детективная игра: пенсионеры пытаются шаг за шагом распутать клубок тайн.

"Клуб убийств по четвергам" — это приятный фильм для вечернего просмотра, особенно если вы цените актеров старой школы и уютную детективную атмосферу.

