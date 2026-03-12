Видео
Видео

3 лучших фильма ужасов от Netflix — зрителям понравилось

3 лучших фильма ужасов от Netflix — зрителям понравилось

Ua ru
Дата публикации 12 марта 2026 17:12
Увлекающие фильмы ужасов от Netflix — что стоит посмотреть
Фрагменты из фильмов "Живой" и "Вероника". Коллаж: Новини.LIVE

Если вам нравятся жуткие ленты, то Netflix имеет для вас несколько фильмов, что и правда достойны внимания. В нашем материале пойдет речь о новинках, и классике, от готических историй до зомби-апокалипсисов, которые заставляют прятаться за диваном.

Новини.LIVE поделился соответствующей подборкой.

Читайте также:

Фильмы ужасов на Netflix на любой вкус

"Живой"

Год: 2020

Южнокорейский режиссер Иль Чо показал, как легко обычный геймер может стать героем зомби-апокалипсиса. Ю А-ин играет О Джун-у, парня, который проводит большую часть времени за компьютером, но теперь ему придется выживать в мире, где на улицах царят кровожадные зомби. Компанию ему составляет загадочная Ким в исполнении Пак Шин-хэ. Вместе они создают настоящий дуэт, и хотя фильм наполнен страхом и кровью, его интересно смотреть от первой до последней минуты.

"Вероника"

Год: 2017

Этот фильм — классика современных ужасов. Испанский режиссер Пако Плаза, который прославился серией "REC", здесь показал настоящий мастер-класс в создании пугающей атмосферы. История Вероники — это не просто страшилка. Девушка-подросток случайно вызывает злую силу, играя с доской Уиджа, и ее жизнь переворачивается с ног на голову.

Если вам понравится "Вероника", обратите внимание на приквел 2023 года — "Сестра Смерть". Там показано, как ребенок, которого когда-то спасло чудо, вырастает и становится учительницей в школе для девочек, но прошлое ее не отпускает.

"Его дом"

Год: 2020

Этот фильм — не просто страшный, он еще и очень человечный. История рассказывает о супружеской паре беженцев из Южного Судана, которые, спасаясь от войны, приезжают в Англию. Но безопасная жизнь оказывается не такой уж и безопасной: в новом доме скрывается зловещая сущность. Фильм не только пугает, но и заставляет задуматься. В главных ролях Вунми Мосаку, Сопе Дирису и Мэтью Смит.

Ранее мы писали о том, какой сериал от Netflix основанный на реальных событиях стоит посмотреть. Он захватывает с первого кадра.

Также мы сообщали, какой новый мини-сериал презентует Netflix в марте. Речь о психологической головоломке, которая понравится любителям закрученных сюжетов.

Ксения Микулец - Редактор, кинокритик
Автор:
Ксения Микулец
