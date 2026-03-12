3 кращі жахи від Netflix — що подивитися любителям адреналіну

Фрагменти з фільмів "Живий" і "Вероніка". Колаж: Новини.LIVE

Якщо вам подобаються моторошні стрічки, то Netflix має для вас кілька підходящих історій. Тут зібрані і новинки, і класика, від готичних історій до зомбі-апокаліпсисів, які змушують ховатися за диваном.

Новини.LIVE поділився відповідною добіркою.

Фільми жахів на Netflix на будь-який смак

"Живий"

Рік: 2020

Південнокорейський режисер Іль Чо показав, як легко звичайний геймер може стати героєм зомбі-апокаліпсису. Ю А-ин грає О Джун-у, хлопця, який проводить більшість часу за комп’ютером, але тепер йому доведеться виживати у світі, де на вулицях панують кровожерливі зомбі. Компанію йому складає загадкова Ким у виконанні Пак Шин-хе. Разом вони створюють справжній дует, і хоча фільм наповнений страхом та кров’ю, його цікаво дивитися від першої до останньої хвилини.

"Вероніка"

Рік: 2017

Цей фільм — класика сучасних жахів. Іспанський режисер Пако Плаза, який прославився серією "REC", тут показав справжній майстер-клас у створенні лячної атмосфери. Історія Вероніки — це не просто страшилка. Дівчина-підліток випадково викликає злу силу, граючи з дошкою Уіджа, і її життя перевертається з ніг на голову.

Якщо вам сподобається "Вероніка", зверніть увагу на приквел 2023 року — "Сестра Смерть". Там показано, як дитина, яку колись врятувало диво, виростає і стає вчителькою в школі для дівчат, але минуле її не відпускає.

"Його дім"

Рік: 2020

Цей фільм — не просто страшний, він ще й дуже людяний. Історія розповідає про подружню пару біженців з Південного Судану, які, рятуючись від війни, приїжджають до Англії. Але безпечне життя виявляється не таким уже й безпечним: у новому будинку ховається зловісна сутність. Фільм не тільки лякає, а й змушує задуматися. У головних ролях Вунмі Мосаку, Сопе Дірісу та Метью Сміт.

