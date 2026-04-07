Главная Кино Лучшие детективы Южной Кореи: 3 фильма с неожиданным финалом

Дата публикации 7 апреля 2026 16:58
3 детектива, которые поразят в финале: криминальные загадки от Южной Кореи
Фрагмент из фильма "Служанка". Кадр из видео

Хороший детектив — это, прежде всего, честная игра. Автор дает вам ключи к загадке, а вы, как зритель, пытаетесь распутать клубок. Каждая деталь здесь важна, и ни один персонаж не случайный.

Новини.LIVE подобрали несколько корейских фильмов, которые действительно заставляют почувствовать настоящую интригу.

Корейские детективные фильмы, которые стоит посмотреть

"Монстр" (2013)

Молодая сестра Пок-сун переживает страшную трагедию: ее сестру убил маньяк. И вместо того, чтобы сидеть и плакать, она решает действовать. Но чем дальше, тем меньше понятно — кто на кого охотится. Фильм держит в напряжении от первой сцены до последней. И психология героев настолько живая, что чувствуешь их страхи и сомнения вместе с ними.

"Служанка" (2014)

Перед вами 1930-е, Корея. Молодая девушка становится служанкой у богатой японской наследницы. Казалось бы, обычная работа, но все гораздо сложнее: она скрывает секрет, ведь ее завербовал мошенник, чтобы обмануть госпожу и забрать ее состояние. Здесь тоже все держится на напряжении — сюжет развивается медленно, красиво, интригующе.

"Тоннель" (2017)

Это фильм, который заставляет нервничать и одновременно задевает сердце. Детектив Сеон-го во время поездки оказывается запертым в тоннеле после обвала. Его семья в панике, зрители вместе с ними испытывают страх, отчаяние и надежду. Актеры настолько искренне передают эмоции, что создается ощущение, будто вы сами находитесь в тоннеле вместе с ними. И хотя сюжет сложный, смотреть его — одно удовольствие.

Ранее мы писали о детективных триллерах с готической атмосферой, которые удивят не только картинкой. Сюжет затягивает сразу, а игра актеров приятно удивляет.

Также Новини.LIVE сообщали, что вышел новый детективный сериал "Гарри Голе". В нем рассказывается о детективе, который давно потерял надежду на счастливую жизнь, и все, что его интересует — это работа и серийный убийца, которого он пытается найти.

Ксения Микулец - Редактор, кинокритик
Ксения Микулец
Реклама

