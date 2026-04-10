4 самых популярных детективных фильма и сериала 2025 года

Любителям детективов 2025 год действительно подбросил несколько историй, от которых сложно оторваться. Здесь и громкие возвращения, и новые загадки, и дела, где до последнего не понятно — кто виноват, а кто просто хорошо скрывает правду.

Несколько премьер, которые точно нельзя пропустить.

Какие детективные сериалы 2025 года посмотреть

"Ножи наголо 3: Проснись, покойник"

Бенуа Бланк снова берется за дело, и, как всегда, все начинается вроде бы спокойно, но очень быстро превращается в клубок странных совпадений и подозрений.

На этот раз ставки еще выше. Есть ощущение, что каждый персонаж что-то недоговаривает, а правда скрывается где-то очень близко — буквально на поверхности, но ее никто не хочет видеть. И как всегда в этой истории: кажется, что уже понятно, кто виноват, но нет, сценарий снова делает резкий поворот.

"Отдел нераскрытых дел"

История о детективе Карле, который когда-то был настоящим профи. Он раскрывал сложные преступления так, будто это простая головоломка. Но одна трагедия меняет все. После неудачного расследования он теряет напарника и фактически самого себя. Чувство вины не дает покоя, и Карл постепенно отходит от работы.

Но одно дело заставляет его вернуться. Сначала — просто обязанность. А потом это перерастает в личную борьбу: не только за истину, но и за собственный внутренний покой. И, честно говоря, это тот случай, когда расследование становится почти терапией, хоть и очень болезненной.

"Убийства в одном здании"

На первый взгляд — обычный роскошный дом в Нью-Йорке. Но одна смерть меняет все. Полиция быстро закрывает дело, списав все на самоубийство. Но трое соседей — Чарльз, Оливер и Мейбл — с этим не согласны. Они начинают собственное расследование, даже не представляя, во что ввязываются.

Каждый новый шаг открывает еще более странные детали. И чем дальше они заходят, тем больше становится понятно, что этот дом точно скрывает больше, чем кажется. Кстати, в 2025 году вышел уже 5 сезон истории — и он, как всегда, идеально держит баланс между юмором, напряжением и неожиданными поворотами.

"Резиденция"

В Белом доме происходит убийство. Уже звучит как начало политического скандала, правда? Чтобы не допустить огласки, дело пытаются решить максимально тихо и быстро. К расследованию привлекают частного детектива Корделию Капп — женщину с довольно нестандартным подходом к работе.

И здесь начинается самое интересное. Потому что в таком месте каждый что-то скрывает, каждый имеет доступ к важной информации и каждый потенциально может быть причастен.

