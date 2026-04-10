4 найпопулярніші детективні фільми та серіали 2025 року

Фрагмент з серіалу "Відділ нерозкритих справ". Кадр з відео

Любителям детективів 2025 рік справді підкинув кілька історій, від яких складно відірватися. Тут і гучні повернення, і нові загадки, і справи, де до останнього не зрозуміло — хто винен, а хто просто добре приховує правду.

Новини.LIVE зібрали кілька прем'єр, які точно не можна пропустити.

Які детективні серіали 2025 року подивитися

"Ножі наголо 3: Прокинься, покійнику"

Бенуа Бланк знову береться за справу, і, як завжди, все починається ніби спокійно, але дуже швидко перетворюється на клубок дивних збігів і підозр.

Цього разу ставки ще вищі. Є відчуття, що кожен персонаж щось недоговорює, а правда ховається десь дуже близько — буквально на поверхні, але її ніхто не хоче бачити. І як завжди у цій історії: здається, що вже зрозуміло, хто винен, але ні, сценарій знову робить різкий поворот.

"Відділ нерозкритих справ"

Історія про детектива Карла, який колись був справжнім профі. Він розкривав складні злочини так, ніби це проста головоломка. Але одна трагедія змінює все. Після невдалого розслідування він втрачає напарника і фактично самого себе. Почуття провини не дає спокою, і Карл поступово відходить від роботи.

Та одна справа змушує його повернутися. Спочатку — просто обов’язок. А потім це переростає в особисту боротьбу: не лише за істину, а й за власний внутрішній спокій. І, чесно кажучи, це той випадок, коли розслідування стає майже терапією, хоч і дуже болючою.

"Вбивства в одній будівлі"

На перший погляд — звичайний розкішний будинок у Нью-Йорку. Але одна смерть змінює все. Поліція швидко закриває справу, списавши все на самогубство. Та троє сусідів — Чарльз, Олівер і Мейбл — з цим не погоджуються. Вони починають власне розслідування, навіть не уявляючи, у що вплутуються.

Кожен новий крок відкриває ще дивніші деталі. І що далі вони заходять, то більше стає зрозуміло, що цей будинок точно приховує більше, ніж здається. До речі, у 2025 році вийшов вже 5 сезон історії — і він, як завжди, ідеально тримає баланс між гумором, напругою та несподіваними поворотами.

"Резиденція"

У Білому домі стається вбивство. Уже звучить як початок політичного скандалу, правда? Щоб не допустити розголосу, справу намагаються вирішити максимально тихо і швидко. До розслідування залучають приватну детективку Корделію Капп — жінку з доволі нестандартним підходом до роботи.

І тут починається найцікавіше. Бо в такому місці кожен щось приховує, кожен має доступ до важливої інформації і кожен потенційно може бути причетним.

