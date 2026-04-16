Детективний мінісеріал на Netflix, який подивилися мільйони

Сцена з серіалу "Перша остання брехня". Кадр з відео

Один із найпопулярніших детективних мінісеріалів на Netflix, який швидко привернув увагу глядачів і став справжнім хітом. Мова про британський трилер "Перша остання брехня". Він зібрав понад 100 мільйонів переглядів і закріпився серед найобговорюваніших проєктів платформи.

Чому варто подивитися мінісеріал "Перша остання брехня"

Сюжет знято за романом Гарлана Кобена. Це історія, де напруга не відпускає до самого кінця, а кожна нова деталь лише додає питань.

Головна героїня — Майя Стерн. У минулому вона була військовим пілотом і брала участь у бойових місіях в Іраку та Сирії. Після серйозної помилки їй довелося залишити службу. Тепер вона живе іншим життям і виховує маленьку доньку, намагаючись триматися подалі від минулого. Але спокій триває недовго.

Спочатку вона втрачає сестру, згодом — чоловіка. Обидві смерті здаються підозрілими, і Майя не може просто прийняти офіційні версії. Вона починає власне розслідування, намагаючись зрозуміти, що насправді сталося з її близькими.

І саме тоді з’являється те, що все змінює. Переглядаючи записи з камери спостереження, вона бачить свого чоловіка — хоча він, за всіма даними, мертвий.

З цього моменту все стає ще більш заплутаним. Чи це чиїсь ігри? Чи справді чоловік живий? І яку роль у всій цій історії відіграє його впливова родина?

Чим глибше Майя занурюється в розслідування, тим більше відкривається прихованих таємниць і зв’язків між подіями, про які вона раніше навіть не здогадувалася.

Раніше ми писали про новий детектив "Гаррі Голе". Головний герой переживає важкий період у житті, і єдиний порятунок для нього робота. Він починає пошуки серійного вбивці, що полює на молодих дівчат.

Також Новини.LIVE повідомляли, які детективні серіали 2026 року заслуговують на увагу за свій високий рейтинг. Легко можна подивитись за вихідні.