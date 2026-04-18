Экранизации рассказов о Шерлоке Холмсе: лучшие фильмы и сериалы

Детектив Шерлок Холмс на экране — это всегда отдельная история, которая затягивает с первых минут. Его образ меняется в зависимости от режиссера, времени и подачи, но одно остается неизменным — интерес зрителей.

Новини.LIVE собрали несколько самых заметных экранизаций по мотивам произведений Артура Конан Дойля, которые давно стали узнаваемыми и любимыми.

Какие истории о Шерлоке Холмсе посмотреть

"Шерлок"

Сюжет строится вокруг детектива-консультанта, который берется только за сложные и нестандартные дела. Все, что кажется слишком простым, быстро его утомляет. Холмс помогает полиции Лондона, хотя и не работает там официально. Компанию в расследованиях ему составляет доктор Джон Ватсон, бывший военный, вернувшийся из Афганистана. Вместе они расследуют запутанные преступления и каждый раз выходят на новых опасных противников.

"Шерлок Холмс: Игра теней"

История продолжает приключения знакомого дуэта. Ватсон планирует изменить жизнь и жениться, но Холмс не дает ему отойти от дел. На горизонте появляется Мориарти — противник, который не просто бросает вызов, но и реально угрожает жизни близких детектива. Несмотря на опасность, Холмс не останавливается и продолжает расследование серии терактов.

"Мистер Холмс"

Этот фильм показывает героя уже после всех громких историй. Холмс живет за городом, занимается пчелами и постепенно теряет память. Его не оставляет одно старое дело, которое он так и не смог завершить. К тому же он хочет исправить неточности в рассказах Ватсона, которые в свое время сделали их известными. В этом периоде жизни рядом с ним появляется мальчик, который помогает ему не потерять связь с реальностью.

"Энола Холмс"

История переносит внимание на младшую сестру Шерлока. После загадочного исчезновения матери девушка решает самостоятельно разобраться в ситуации. Она отправляется в опасное путешествие, где сталкивается с различными вызовами. Ее смекалка и фантазия помогают двигаться вперед, даже когда обстоятельства складываются не в ее пользу.

Ранее мы писали о детективном сериале "Лютер". Мы сделали обзор на эту картину, чтобы понять стоит ли ее смотреть.

Также Новини.LIVE сообщали, какой детективный мини-сериал стал одним из самых популярных на Netflix. Это британский триллер, заслуживающий внимания.