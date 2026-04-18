Екранізації оповідань про Шерлока Холмса: найкращі фільми та серіали

Cцена з фільму "Енола Холмс". Кадр з відео

Детектив Шерлок Холмс на екрані — це завжди окрема історія, яка затягує з перших хвилин. Його образ змінюється залежно від режисера, часу і подачі, але одне лишається незмінним — цікавість глядачів.

Новини.LIVE зібрали кілька найпомітніших екранізацій за мотивами творів Артура Конан Дойля, які давно стали впізнаваними і улюбленими.

Які історії про Шерлока Холмса подивитись

"Шерлок"

Сюжет будується навколо детектива-консультанта, який береться лише за складні й нестандартні справи. Все, що здається занадто простим, швидко його втомлює. Холмс допомагає поліції Лондона, хоча й не працює там офіційно. Компанію в розслідуваннях йому складає доктор Джон Ватсон, колишній військовий, який повернувся з Афганістану. Разом вони розслідують заплутані злочини і щоразу виходять на нових небезпечних противників.

"Шерлок Холмс: Гра тіней"

Історія продовжує пригоди знайомого дуету. Ватсон планує змінити життя і одружитися, але Холмс не дає йому відійти від справ. На горизонті з’являється Моріарті — противник, який не просто кидає виклик, а й реально загрожує життю близьких детектива. Попри небезпеку, Холмс не зупиняється і продовжує розслідування серії терактів.

"Містер Холмс"

Цей фільм показує героя вже після всіх гучних історій. Холмс живе за містом, займається бджолами і поступово втрачає пам’ять. Його не полишає одна стара справа, яку він так і не зміг завершити. До того ж він хоче виправити неточності в оповіданнях Ватсона, які свого часу зробили їх відомими. У цьому періоді життя поруч із ним з’являється хлопчик, який допомагає йому не втратити зв’язок із реальністю.

"Енола Холмс"

Історія переносить увагу на молодшу сестру Шерлока. Після загадкового зникнення матері дівчина вирішує самостійно розібратися в ситуації. Вона вирушає у небезпечну подорож, де стикається з різними викликами. Її кмітливість і фантазія допомагають рухатися вперед, навіть коли обставини складаються не на її користь.

Раніше ми писали про детективний серіал "Лютер". Ми зробили огляд на цю картину, щоб зрозуміти чи варто її дивитися.

Також Новини.LIVE повідомляли, який детективний мінісеріал став одним з найпопулярніших на Netflix. Це британський трилер, що заслуговує на увагу.