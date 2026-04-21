Романтичні серіали, схожі на "Бріджертонів": захопливі історії

Серіал "Бріджертони" швидко став популярним завдяки поєднанню історичної естетики, романтики та легкого сучасного звучання. Після перегляду більшість шукали щось з подібною атмосферою.

Серіали для фанатів "Бріджертонів"

"Сендітон"

Тихе містечко на узбережжі, яке тільки починає перетворюватися на модний курорт, стає місцем великих змін. Сюди потрапляє Шарлотта Гейвуд — дівчина з характером і прямотою, яка зовсім не вписується в місцеві правила. Нове суспільство, амбіції, гроші та приховані почуття переплітаються тут у складну історію, де кожен має вибороти своє право на щастя.

"Мисливці"

У Лондоні кінця XIX століття опиняються молоді американки, які зовсім не звикли до жорстких рамок британської аристократії. Їхня свобода мислення і поведінки стає викликом для місцевих традицій. Дівчата намагаються не лише знайти вигідне становище в суспільстві, а й зберегти власну індивідуальність. Це історія про зіткнення двох світів, де кожна героїня має пройти свій шлях.

"Абатство Даунтон"

Після трагедії "Титаніка" родина Кроулі стикається з несподіваною зміною спадкоємця. Маєток переходить до далекого родича, що викликає напругу всередині сім’ї. Паралельно розгортається життя слуг, яке не менш насичене подіями, ніж життя аристократів. Тут кожне рішення має значний вплив на майбутнє.

