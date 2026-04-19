Найкращі серіали 2026 року, доступні українською: підійдуть на вечір

Головний герой серіалу "Лицар сімох королівств". Кадр з відео

Перегляд серіалів значно приємніший, коли герої говорять рідною мовою. Netflix та інші платформи усе активніше додають український дубляж і озвучку, тож тепер можна дивитися як відомі хіти, так і нові цікаві проєкти без мовного бар’єра.

Новини.LIVE перечислить кілька серіалів, які вже доступні українською і точно заслуговують уваги.

Які популярні серіали доступні в українській озвучці

"Лицар сімох королівств"

Події відбуваються за сто років до "Гри престолів". Лицар Дункан Високий і його щитоносець Еґг подорожують Вестеросом і випадково опиняються в центрі великих подій. Це історія про дружбу, честь і світ, де інтриги тільки починають формувати майбутню історію.

"Кратч"

Головний герой Франсуа Кратчфілд нарешті вирішує пожити для себе після того, як діти виросли. Але його спокійне життя швидко змінюється, коли діти приїжджають у гості разом з онуками. Це легка сімейна історія, яку можна подивитися після важкого дня.

"Молодий Шерлок"

Для любителів детективів — найкращий вибір. Шерлоку Холмсу тут лише 19 років. Він ще вчиться контролювати себе, але вже розслідує серйозні злочини. Після вбивства в університеті він починає власне розслідування, яке відкриває багато прихованих таємниць і допомагає йому стати тим самим відомим детективом.

"Заповіти"

Події відбуваються у світі, де жінки майже не мають свободи вибору. Дві дівчини, Агнес і Дейзі, по-різному дивляться на життя, але їхня зустріч змінює все. Це історія про боротьбу за свободу, вибір і власний голос.

Раніше ми писали про те, які фільми жахів на Netflix найбільше подобаються глядачам. В топі як класика, так і цікаві новинки.

Також Новини.LIVE повідомляли про хороший серіал від Netflix, що був знятий на реальних подіях. Психологічна драма, яка захопить своєю підозрілою історією з першого кадру.