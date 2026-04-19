Лучшие сериалы 2026 года, доступные на украинском: подойдут на вечер

4 лучших сериалы 2026 года в украинском дубляже
Просмотр сериалов становится гораздо приятнее, когда герои говорят на родном языке. Netflix и другие платформы все активнее добавляют украинский дубляж и озвучку, так что теперь можно смотреть как известные хиты, так и новые интересные проекты без языкового барьера.
Новини.LIVE перечислит несколько сериалов, которые уже доступны на украинском и точно заслуживают внимания.
Какие популярные сериалы доступны в украинской озвучке
"Рыцарь семи королевств"
События происходят за сто лет до "Игры престолов". Рыцарь Дункан Высокий и его щитоносец Эгг путешествуют по Вестеросу и случайно оказываются в центре больших событий. Это история о дружбе, чести и мире, где интриги только начинают формировать будущую историю.
"Кратч"
Главный герой Франсуа Кратчфилд наконец решает пожить для себя после того, как дети выросли. Но его спокойная жизнь быстро меняется, когда дети приезжают в гости вместе с внуками. Это легкая семейная история, которую можно посмотреть после тяжелого дня.
"Молодой Шерлок"
Для любителей детективов — лучший выбор. Шерлоку Холмсу здесь всего 19 лет. Он еще учится контролировать себя, но уже расследует серьезные преступления. После убийства в университете он начинает собственное расследование, которое открывает много скрытых тайн и помогает ему стать тем самым известным детективом.
"Завещания"
События происходят в мире, где женщины почти не имеют свободы выбора. Две девушки, Агнес и Дейзи, по-разному смотрят на жизнь, но их встреча меняет все. Это история о борьбе за свободу, выбор и собственный голос.
Читайте Новини.LIVE!