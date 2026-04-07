Лучшее на Netflix: 4 фильма 2026 года, которые стоят вашего времени

Фрагмент из фильма "Острые козырьки: Бессмертный". Кадр из видео

Стриминговая платформа Netflix в 2026 году снова подтверждает статус главного генератора трендов. От научно-фантастических драм до психологических триллеров — в этом году выбор большой и разнообразный.

Новини.LIVE отобрали четыре самые яркие премьеры, которые уже получили высокие оценки критиков и возглавили чарты просмотров.

Премьеры на Netflix, которые стоит увидеть

"Ты — Космос"

Украинская романтическая научно-фантастическая драма быстро завоевала сердца зрителей. IMDb фильма — 7,8.

Сюжет простой, но глубокий: космический дальнобойщик Андрей после взрыва Земли считает себя последним человеком во Вселенной. Но вдруг получает сигнал от француженки Катрин. Их встреча становится настоящим путешествием, где главное не только найти друг друга, но и спасти собственную жизнь.

"Проект "Аве Мария""

Этот научно-фантастический приключенческий фильм 2026 года — один из лидеров по рейтингу — IMDb 8,9.

Райлен Грейс, обычный учитель средней школы с докторской степенью в молекулярной биологии, выходит из комы на борту космического корабля в нескольких световых годах от Земли. Солнце начинает гаснуть, и если его миссия не удастся, погибнут все жители планеты. Райлену придется принять опасный вызов, который проверит его знания, смелость и решительность.

"Острые козырьки: Бессмертный"

IMDb — 6,8

Действие происходит в послевоенной Европе. Томми Шелби возвращается в город, разрушенный бомбежкой, и снова оказывается в центре секретных военных операций. Старые враги, новые угрозы и собственное прошлое — все это сталкивается в одном сюжете.

"Убежище"

IMDb — 7

На отдаленном шотландском острове живет отшельник. Тишина и покой были его выбором, но один день меняет все: море выбрасывает на берег загадочную девочку.

Теперь герой вынужден защищать ее и одновременно бороться с опасностями, которые подстерегают на каждом шагу. То, что когда-то казалось безопасным убежищем, превращается в арену для битвы за выживание. И только от него зависит, сможет ли он сохранить себя и ребенка.

