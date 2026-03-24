Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Лучшие турецкие сериалы на Netflix, которые не оставят равнодушными

Лучшие турецкие сериалы на Netflix, которые не оставят равнодушными

Ua ru
Дата публикации 24 марта 2026 19:13
Фрагмент из сериала "Спасибо, следующий". Кадр из видео

Турецкие фильмы на Netflix в последнее время становятся настоящим хитом, и это легко понять. Они сразу захватывают внимание, сочетая яркие эмоции, интригу и глубокие человеческие истории. Даже первая серия заставляет зрителя почувствовать себя частью сюжета.

Новини.LIVE расскажет об этих кинолентах больше.

Самые популярные турецкие фильмы на Netflix

"Музей невинности" переносит нас в Стамбул 1970-х годов. Здесь живет Кемаль — сын богатой семьи, чья судьба переплетается с дальней родственницей Фюсун. Их любовь никогда не была возможной, но Кемаль не может забыть ее. Годы спустя он собирает мелкие вещи, которые напоминают о Фюсун, и создает свой собственный музей памяти. Каждый экспонат — это символ потери, страсти и тоски, отражение внутреннего мира мужчины, который так и не смог отпустить прошлое.

В "Спасибо, следующий" история совсем другая, но не менее захватывающая. Молодой адвокат берется за сложное дело о разводе скандальной клиентки Тубы Тепелиоглу. Ему приходится доказать свой профессионализм, несмотря на все преграды. Каждое решение, каждый шаг в этом деле определяет не только его успех в карьере, но и то, кем он является на самом деле.

А "Стамбульская энциклопедия" показывает жизнь глазами молодой Зехры, которая мечтает о свободе и яркой жизни. Она переезжает в большой город, поступает в университет и впервые чувствует вкус независимости. Помогает ей в этом родственница Неслин, врач, которая всегда старается давать советы. Но Зехра не хочет слушать предостережений — она стремится к самостоятельности и приключениям. И когда появляется парень, жизнь становится еще ярче. Но вместе со свободой приходят и трудности, с которыми ей придется столкнуться.

кино Netflix драма подборка турецкие сериалы
Ксения Микулец - Редактор, кинокритик
Автор:
Ксения Микулец
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации