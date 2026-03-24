Лучшие турецкие сериалы на Netflix, которые не оставят равнодушными

Фрагмент из сериала "Спасибо, следующий". Кадр из видео

Турецкие фильмы на Netflix в последнее время становятся настоящим хитом, и это легко понять. Они сразу захватывают внимание, сочетая яркие эмоции, интригу и глубокие человеческие истории. Даже первая серия заставляет зрителя почувствовать себя частью сюжета.

Читайте также:

Самые популярные турецкие фильмы на Netflix

"Музей невинности" переносит нас в Стамбул 1970-х годов. Здесь живет Кемаль — сын богатой семьи, чья судьба переплетается с дальней родственницей Фюсун. Их любовь никогда не была возможной, но Кемаль не может забыть ее. Годы спустя он собирает мелкие вещи, которые напоминают о Фюсун, и создает свой собственный музей памяти. Каждый экспонат — это символ потери, страсти и тоски, отражение внутреннего мира мужчины, который так и не смог отпустить прошлое.

В "Спасибо, следующий" история совсем другая, но не менее захватывающая. Молодой адвокат берется за сложное дело о разводе скандальной клиентки Тубы Тепелиоглу. Ему приходится доказать свой профессионализм, несмотря на все преграды. Каждое решение, каждый шаг в этом деле определяет не только его успех в карьере, но и то, кем он является на самом деле.

А "Стамбульская энциклопедия" показывает жизнь глазами молодой Зехры, которая мечтает о свободе и яркой жизни. Она переезжает в большой город, поступает в университет и впервые чувствует вкус независимости. Помогает ей в этом родственница Неслин, врач, которая всегда старается давать советы. Но Зехра не хочет слушать предостережений — она стремится к самостоятельности и приключениям. И когда появляется парень, жизнь становится еще ярче. Но вместе со свободой приходят и трудности, с которыми ей придется столкнуться.

Ранее мы писали о том, какие сериалы зрители готовы пересматривать не один раз. Это те же ленты, что знает большинство, среди них "Друзья", "Касл" и другие.

Также мы сообщали о сериалах, которые будут интересны именно женской аудитории. В них раскрываются судьбы сильных женщин, уверенно шагающих к своей цели.