Сериалы для женщин — подборка лучших, которые нужно посмотреть

Главные героини "Утреннее шоу" и "Почему убивают женщины". Кадр из видео

Иногда нам всем хочется выдохнуть и немного отвлечься. Для этого нужно лишь найти подходящий фильм или сериал, который вдохновит, рассмешит или просто позволит расслабиться вечером.

Новини.LIVE подготовили подборку сериалов, где героини живут ярко, любят, ищут себя и иногда делают жизнь вокруг немного сложнее, но точно интереснее.

Реклама

Читайте также:

Лучшие сериалы для женщин с увлекательным сюжетом

"Почему убивают женщины"

Три женщины, три разные эпохи, один дом в Калифорнии. И всех их объединяет одна проблема — супружеская неверность. В 1963 году Бет Энн кажется идеальной домохозяйкой, пока не узнает, что ее муж завязал роман с официанткой. В 1984 году богатая светская львица Симона сталкивается с новостью, которая переворачивает ее мир — ее муж увлекается мужчинами. И наконец, в 2019 году Тейлор живет в открытом браке, но любовница нарушает хрупкий баланс. Это история о любви, предательстве и смелости быть собой — в любое время и при любых обстоятельствах.

"Утреннее шоу"

За блестящими улыбками и горячими кофейными чашками утренних программ всегда скрываются интриги. Алекс Леви — ведущая популярного шоу, которая вдруг оказывается в центре скандала, когда ее партнер попадает в сексуальный скандал. Она борется за свое место на экране и встречает Брэдли Джексон — более молодую, амбициозную журналистку, которая не боится ничего. Это сериал о карьере, борьбе за себя и выборе, который приходится делать, когда мир вокруг меняется молниеносно.

"И повсюду тлеют пожары"

Маленький городок, большое противостояние. С одной стороны — миссис Ричардсон, почтенная дама, мать и жена, мнение которой важно для всех. С другой — Мия Уоррен, молодая художница, свободная и дерзкая, которая приехала с большим багажом искусства и амбиций. Они не понимают друг друга и кажется, что конфликт неизбежен. Но даже в тихом городке случаются неожиданные события, которые меняют все.

Ранее мы писали о том, какие психологические триллеры от Netflix. Детально показаны границы человеческой психики.

Также мы сообщали об интригующих фантастических сериалах, в которых речь идет о выживании человечества. Фанаты этого жанра будут в восторге.