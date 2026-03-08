Цікаві серіали для жінок — добірка найкращих, що варті уваги

Головні герої "Ранкове шоу" та "Чому вбивають жінки". Кадр з відео

Іноді нам всім потрібно трохи втекти від буденності. Для цього потрібно лише знайти фільм чи серіал, яка надихне, розсмішить або просто дозволить розслабитися вечором.

Новини.LIVE підготували добірку серіалів, де героїні живуть яскраво, кохають, шукають себе та іноді роблять життя навколо трохи складнішим, але точно цікавішим.

Кращі серіали для жінок з захопливим сюжетом

"Чому вбивають жінки"

Три жінки, три різні епохи, один будинок у Каліфорнії. І всіх їх об’єднує одна проблема — подружня невірність. У 1963 році Бет Енн здається ідеальною домогосподаркою, поки не дізнається, що її чоловік зав’язав роман з офіціанткою. У 1984 році багата світська левиця Симона стикається з новиною, яка перевертає її світ — її чоловік захоплюється чоловіками. І нарешті, у 2019 році Тейлор живе у відкритому шлюбі, але коханка порушує крихкий баланс. Це історія про кохання, зраду та сміливість бути собою — у будь-який час і за будь-яких обставин.

"Ранкове шоу"

За блискучими посмішками та гарячими кавовими горнятками ранкових програм завжди ховаються інтриги. Алекс Леві — ведуча популярного шоу, яка раптом опиняється в центрі скандалу, коли її партнер потрапляє в сексуальний скандал. Вона бореться за своє місце на екрані та зустрічає Брэдлі Джексон — молодшу, амбітну журналістку, яка не боїться нічого. Це серіал про кар’єру, боротьбу за себе і вибір, який доводиться робити, коли світ навколо змінюється блискавично.

"І всюди тліють пожежі"

Маленьке містечко, велике протистояння. З одного боку — місіс Річардсон, поважна дама, мати та дружина, думка якої важлива для всіх. З іншого — Мія Уоррен, молода художниця, вільна та зухвала, яка приїхала з великим багажем мистецтва та амбіцій. Вони не розуміють одна одну і здається, що конфлікт неминучий. Але навіть у тихому містечку трапляються несподівані події, які змінюють усе.

