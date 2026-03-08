Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Кіно Героїні, в яких ви впізнаєте себе — кращі серіали для жінок

Героїні, в яких ви впізнаєте себе — кращі серіали для жінок

Ua ru
Дата публікації: 8 березня 2026 17:34
Цікаві серіали для жінок — добірка найкращих, що варті уваги
Головні герої "Ранкове шоу" та "Чому вбивають жінки". Кадр з відео

Іноді нам всім потрібно трохи втекти від буденності. Для цього потрібно лише знайти фільм чи серіал, яка надихне, розсмішить або просто дозволить розслабитися вечором.

Новини.LIVE підготували добірку серіалів, де героїні живуть яскраво, кохають, шукають себе та іноді роблять життя навколо трохи складнішим, але точно цікавішим.

Реклама
Читайте також:

Кращі серіали для жінок з захопливим сюжетом

"Чому вбивають жінки"

Три жінки, три різні епохи, один будинок у Каліфорнії. І всіх їх об’єднує одна проблема — подружня невірність. У 1963 році Бет Енн здається ідеальною домогосподаркою, поки не дізнається, що її чоловік зав’язав роман з офіціанткою. У 1984 році багата світська левиця Симона стикається з новиною, яка перевертає її світ — її чоловік захоплюється чоловіками. І нарешті, у 2019 році Тейлор живе у відкритому шлюбі, але коханка порушує крихкий баланс. Це історія про кохання, зраду та сміливість бути собою — у будь-який час і за будь-яких обставин.

"Ранкове шоу"

За блискучими посмішками та гарячими кавовими горнятками ранкових програм завжди ховаються інтриги. Алекс Леві — ведуча популярного шоу, яка раптом опиняється в центрі скандалу, коли її партнер потрапляє в сексуальний скандал. Вона бореться за своє місце на екрані та зустрічає Брэдлі Джексон — молодшу, амбітну журналістку, яка не боїться нічого. Це серіал про кар’єру, боротьбу за себе і вибір, який доводиться робити, коли світ навколо змінюється блискавично.

"І всюди тліють пожежі"

Маленьке містечко, велике протистояння. З одного боку — місіс Річардсон, поважна дама, мати та дружина, думка якої важлива для всіх. З іншого — Мія Уоррен, молода художниця, вільна та зухвала, яка приїхала з великим багажем мистецтва та амбіцій. Вони не розуміють одна одну і здається, що конфлікт неминучий. Але навіть у тихому містечку трапляються несподівані події, які змінюють усе. 

Раніше ми писали про те, які психологічні трилери від Netflix. Детально показані межі людської психіки. 

Також ми повідомляли про інтригуючі фантастичні серіали, в яких мова йде про виживання людства. Фанати цього жанру будуть в захваті.

фільм серіал жінки детективні серіали
Ксенія Микулець - Редактор, кінокритик
Автор:
Ксенія Микулець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації