Секрет успеха сериала "Бумажный дом" оказался очень простым

Сцена из "Бумажного дома". Кадр из видео

Платформа Netflix всегда ищет интересные истории, которые смогут зацепить зрителя. Именно так произошло с испанским хитом "Бумажный дом" — шоу, которое в свое время было одним из самых популярных.

Чем особенный сериал "Бумажный дом"

История разворачивается вокруг группы преступников, которыми руководит Профессор — тихий, спокойный и умный человек, который никогда не привлекает внимание на улице, но при этом может предугадать любой шаг полиции. Он собирает команду специалистов из разных сфер и разрабатывает идеальное ограбление Монетного двора Испании.

Профессор не стремится к насилию — он просто хочет реализовать свой план и выйти победителем. Но даже самый гениальный замысел может дать сбой, когда в игру вступают чувства. Именно поэтому каждый эпизод держит зрителя в напряжении. Особая фишка сериала в том, что сценарий часто меняли прямо во время съемок, добавляя новых идей и неожиданных поворотов.

Образ людей в красных комбинезонах и масках Сальвадора Дали также стал культовым. Их копируют на костюмированных вечеринках, в сети и даже во время протестов. Иногда это вызывало и конфликты — в 2019 году в Лимассоле запретили такие костюмы на карнавале ради безопасности.

"Бумажный дом" — это не только криминальная драма. Это история о сопротивлении системе. Профессор становится для зрителей символом борьбы с властью и несправедливостью, а его команда — маленькими Робин Гудами современности.

Сериал получил множество наград, в частности в 2018 году его признали лучшей драмой на Emmy Awards, а New York Times включила его в список лучших сериалов. Но самое главное — это народная любовь.

