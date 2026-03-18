Главная Кино Секрет успеха сериала "Бумажный дом" оказался очень простым

Секрет успеха сериала "Бумажный дом" оказался очень простым

Дата публикации 18 марта 2026 17:07
Секрет успеха сериала "Бумажный дом" оказался очень простым
Сцена из "Бумажного дома". Кадр из видео

Платформа Netflix всегда ищет интересные истории, которые смогут зацепить зрителя. Именно так произошло с испанским хитом "Бумажный дом" — шоу, которое в свое время было одним из самых популярных.

Новини.LIVE расскажет, как создавался сюжет к знаменитому сериалу.

Читайте также:

Чем особенный сериал "Бумажный дом"

История разворачивается вокруг группы преступников, которыми руководит Профессор — тихий, спокойный и умный человек, который никогда не привлекает внимание на улице, но при этом может предугадать любой шаг полиции. Он собирает команду специалистов из разных сфер и разрабатывает идеальное ограбление Монетного двора Испании.

Профессор не стремится к насилию — он просто хочет реализовать свой план и выйти победителем. Но даже самый гениальный замысел может дать сбой, когда в игру вступают чувства. Именно поэтому каждый эпизод держит зрителя в напряжении. Особая фишка сериала в том, что сценарий часто меняли прямо во время съемок, добавляя новых идей и неожиданных поворотов.

Образ людей в красных комбинезонах и масках Сальвадора Дали также стал культовым. Их копируют на костюмированных вечеринках, в сети и даже во время протестов. Иногда это вызывало и конфликты — в 2019 году в Лимассоле запретили такие костюмы на карнавале ради безопасности.

"Бумажный дом" — это не только криминальная драма. Это история о сопротивлении системе. Профессор становится для зрителей символом борьбы с властью и несправедливостью, а его команда — маленькими Робин Гудами современности.

Сериал получил множество наград, в частности в 2018 году его признали лучшей драмой на Emmy Awards, а New York Times включила его в список лучших сериалов. Но самое главное — это народная любовь.

Ранее мы писали о том, какие психологические триллеры на Netflix вы случайно могли пропустить. Речь идет о трех сериалах "Одержимость", "Любое дитя" и "Под темным солнцем".

Также мы сообщали, что сериал от Netflix "Его и ее" уже стал самым популярным в этом году. Детективная история построена на фоне убийства.

кино сериал преступление Бумажный дом
Ксения Микулец - Редактор, кинокритик
Автор:
Ксения Микулец
