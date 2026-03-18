Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Секрет успіху серіалу "Паперовий будинок" виявився дуже простим

Секрет успіху серіалу "Паперовий будинок" виявився дуже простим

Ua ru
Дата публікації: 18 березня 2026 17:07
Сцена з "Паперового будинку". Кадр з відео

Платформа Netflix завжди шукає локальні історії, які можуть зачепити глядача у будь-якій точці світу. Саме так сталося з іспанським хітом "Паперовий будинок" — шоу, яке свого часу побило всі рекорди по переглядам. 

Новини.LIVE розповість, як створювався сюжет до знаменитого серіалу.

Читайте також:

Чим особливий серіал "Паперовий будинок"

Історія розгортається навколо групи злочинців, якими керує Професор — тихий, спокійний і розумний чоловік, який ніколи не привертає увагу на вулиці, але водночас може передбачити будь-який крок поліції. Він збирає команду фахівців з різних сфер і розробляє ідеальне пограбування Монетного двору Іспанії.

Професор не прагне насильства— він просто хоче реалізувати свій план і вийти переможцем. Але навіть найгеніальніший задум може дати збій, коли в гру вступають почуття. Саме тому кожен епізод тримає глядача в напрузі. Особлива фішка серіалу в тому, що сценарій часто змінювали прямо під час зйомок, додаючи нових ідей та несподіваних поворотів. 

Образ людей у червоних комбінезонах і масках Сальвадора Далі також став культовим. Їх копіюють на костюмованих вечірках, у мережі та навіть під час протестів. Інколи це викликало і конфлікти — у 2019 році в Лімассолі заборонили такі костюми на карнавалі заради безпеки.

"Паперовий будинок" — це не лише кримінальна драма. Це історія про опір системі. Професор стає для глядачів символом боротьби з владою та несправедливістю, а його команда — маленькими Робін Гудами сучасності.

Серіал отримав безліч нагород, зокрема у 2018 році його визнали найкращою драмою на Emmy Awards, а New York Times включила його до списку найкращих серіалів. Але найголовніше — це народна любов. 

Раніше ми писали про те, які психологічні трилери на Netflix ви випадково могли пропустити. Мова йде про три серіали "Одержимість", "Любе дитя" і "Під темним сонцем".

Також ми повідомляли, що серіал від Netflix "Його і її" вже став найпопулярнішим цього року. Детективна історія побудована на фоні вбивства.

фільм серіал злочин Паперовий будинок
Ксенія Микулець - Редактор, кінокритик
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації