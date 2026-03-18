Секрет успіху серіалу "Паперовий будинок" виявився дуже простим

Сцена з "Паперового будинку". Кадр з відео

Платформа Netflix завжди шукає локальні історії, які можуть зачепити глядача у будь-якій точці світу. Саме так сталося з іспанським хітом "Паперовий будинок" — шоу, яке свого часу побило всі рекорди по переглядам.

Новини.LIVE розповість, як створювався сюжет до знаменитого серіалу.

Читайте також:

Чим особливий серіал "Паперовий будинок"

Історія розгортається навколо групи злочинців, якими керує Професор — тихий, спокійний і розумний чоловік, який ніколи не привертає увагу на вулиці, але водночас може передбачити будь-який крок поліції. Він збирає команду фахівців з різних сфер і розробляє ідеальне пограбування Монетного двору Іспанії.

Професор не прагне насильства— він просто хоче реалізувати свій план і вийти переможцем. Але навіть найгеніальніший задум може дати збій, коли в гру вступають почуття. Саме тому кожен епізод тримає глядача в напрузі. Особлива фішка серіалу в тому, що сценарій часто змінювали прямо під час зйомок, додаючи нових ідей та несподіваних поворотів.

Образ людей у червоних комбінезонах і масках Сальвадора Далі також став культовим. Їх копіюють на костюмованих вечірках, у мережі та навіть під час протестів. Інколи це викликало і конфлікти — у 2019 році в Лімассолі заборонили такі костюми на карнавалі заради безпеки.

"Паперовий будинок" — це не лише кримінальна драма. Це історія про опір системі. Професор стає для глядачів символом боротьби з владою та несправедливістю, а його команда — маленькими Робін Гудами сучасності.

Серіал отримав безліч нагород, зокрема у 2018 році його визнали найкращою драмою на Emmy Awards, а New York Times включила його до списку найкращих серіалів. Але найголовніше — це народна любов.

