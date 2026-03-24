Кращі турецькі серіали на Netflix, які не залишать байдужими

Турецькі фільми на Netflix останнім часом стають справжнім хітом, і це легко зрозуміти. Вони одразу захоплюють увагу, поєднуючи яскраві емоції, інтригу і глибокі людські історії. Навіть перша серія змушує глядача відчути себе частиною сюжету.

Найпопулярніші турецькі фільми на Netflix

"Музей невинності" переносить нас у Стамбул 1970-х років. Тут живе Кемаль — син багатої родини, чия доля переплітається з далекою родичкою Фюсун. Їхня любов ніколи не була можливою, але Кемаль не може забути її. Роки по тому він збирає дрібні речі, які нагадують про Фюсун, і створює свій власний музей пам’яті. Кожен експонат — це символ втрати, пристрасті та туги, відображення внутрішнього світу чоловіка, що так і не зміг відпустити минуле.

У "Дякую, наступний" історія зовсім інша, але не менш захоплива. Молодий адвокат береться за складну справу про розлучення скандальної клієнтки Туби Тепеліоглу. Йому доводиться довести свій професіоналізм, незважаючи на всі перепони. Кожне рішення, кожен крок у цій справі визначає не тільки його успіх у кар’єрі, але й те, ким він є насправді.

А "Стамбульська енциклопедія" показує життя очима молодої Зехри, яка мріє про свободу і яскраве життя. Вона переїжджає до великого міста, вступає до університету і вперше відчуває смак незалежності. Допомагає їй у цьому родичка Неслін, лікарка, яка завжди намагається давати поради. Але Зехра не хоче слухати застережень — вона прагне самостійності та пригод. І коли з’являється хлопець, життя стає ще яскравішим. Але разом із свободою приходять і труднощі, з якими їй доведеться зіткнутися.

