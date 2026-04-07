Головна Кіно 4 фільми на Netflix, про які говорять усі у 2026 році

Дата публікації: 7 квітня 2026 19:00
Найкраще на Netflix: 4 фільми 2026 року, що варті вашого часу
Фрагмент з фільму "Гострі картузи: Безсмертний". Кадр з відео

Стрімінгова платформа Netflix у 2026 році знову підтверджує статус головного генератора трендів. Від науково-фантастичних драм до психологічних трилерів — цього року вибір великий і різноманітний.

Новини.LIVE відібрали чотири найяскравіші прем’єри, які вже отримали високі оцінки критиків та очолили чарти переглядів.

Прем’єри на Netflix, які варто побачити

"Ти – Космос"

Українська романтична науково-фантастична драма швидко завоювала серця глядачів. IMDb фільму — 7,8.

Сюжет простий, але глибокий: космічний далекобійник Андрій після вибуху Землі вважає себе останньою людиною у Всесвіті. Але раптом отримує сигнал від француженки Катрін. Їхня зустріч стає справжньою подорожжю, де головне не лише знайти одне одного, а й врятувати власне життя.

"Проєкт "Аве Марія""

Цей науково-фантастичний пригодницький фільм 2026 року — один із лідерів за рейтингом — IMDb 8,9.

Райлен Грейс, звичайний учитель середньої школи з докторським ступенем у молекулярній біології, прокидається з коми на борту космічного корабля за кілька світлових років від Землі. Сонце починає гаснути, і якщо його місія не вдасться, загинуть усі мешканці планети. Райлену доведеться прийняти небезпечний виклик, який перевірить його знання, сміливість і рішучість.

"Гострі картузи: Безсмертний"

IMDb — 6,8

Дія відбувається у повоєнній Європі. Томмі Шелбі повертається до міста, зруйнованого бомбардуванням, і знову опиняється в центрі секретних військових операцій. Старі вороги, нові загрози та власне минуле — все це стикається в одному сюжеті.

"Самітник"

IMDb — 7

На віддаленому шотландському острові живе відлюдник. Тиша і спокій були його вибором, але один день змінює все: море викидає на берег загадкову дівчинку.

Тепер герой змушений захищати її і водночас боротися з небезпеками, які підстерігають на кожному кроці. Те, що колись здавалося безпечним прихистком, перетворюється на арену для битви за виживання. І лише від нього залежить, чи зможе він зберегти себе і дитину.

Ксенія Микулець - Редактор, кінокритик
Ксенія Микулець
