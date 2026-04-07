Сиквел "Гострих картузів": коли очікувати прем'єру нового серіалу

Фрагмент з фільму "Гострі картузи: Безсмертний".

Світ "Гострих козирків" повертається на екрани, але без звичного акценту на Томаса Шелбі. І це один з тих випадків, коли відмінності дійсно захоплюють. Творці працюють над створенням нового серіалу-продовження, в якому діти легендарного героя стануть головними героями.

Розповідає Новини.LIVE з посиланням на Variety.

Що відомо про сиквел "Гострих козирків"

Назва поки що тримається в секреті, але головна ідея вже очевидна: історія про нове покоління Шелбі. І ось цікавий поворот. Одним з головних персонажів є Дюк Шелбі — незаконний син Томмі. Його зіграє Джеймі Белл, і якщо ви бачили фільм-продовження "Гострі картузи: Безсмертний", ви вже знаєте цього хлопця. Але тепер це буде зовсім інша історія: не просто маленька поява, а повноцінний персонаж з амбіціями і, судячи з усього, темними виборами. Це буде Бірмінгем на початку 1950-х років.

Минуло десять років після фіналу серіалу, і все вже має інакший вигляд: світ змінився. Стівен Найт прямо натякає на те, що мова про новий етап. Герой змужнів, став жорсткішим, хитрішим. І якщо Томас Шелбі створював імперію, Дюк, здається, не проти переробити її під себе — або, що гірше, зруйнувати її. Але не виключено, що старі обличчя повернуться. Автори допускають камео знайомих персонажів, тому є можливість знову побачити самого Томмі, хоча б і ненадовго.

Зйомки вже почалися. За попередніми даними, прем'єра має відбутися в кінці 2026 року. І якщо все піде за планом, нас чекає справжній перезапуск тієї самої історії, яку дивилися на одному диханні. І відверто кажучи — це один з тих рідкісних випадків, коли продовження відчувається не як спроба "заробити трохи більше грошей", а як можливість розповісти щось нове.

