Новий серіал від творців серіалу "Дивні Дива" вразив глядачів

Фрагмент з серіалу "Скоро трапиться щось страшне". Кадр з відео

Якщо ви любите, коли напруга зростає буквально з першої сцени, а серце скаче в ритмі невідомого — тоді серіал "Скоро трапиться щось страшне" саме для вас. Цей новий проєкт від творців легендарного серіалу "Дивні Дива" поєднує в собі драму та жахи, і робить це дуже майстерно.

Про що серіал "Скоро трапиться щось страшне"

Сюжет концентрується на молодій парі, яка готується до весілля. Рейчел (Каміла Морроне, відома за "Нічним адміністратором") разом із нареченим Ніком (Адам ДіМарко із "Білого лотосу") приїжджають до сімейного маєтку, де мали б провести ідеальну церемонію. Але все, що вони бачать і відчувають, нагадує зовсім іншу історію, в якій надприродне та страх підкрадаються з кожного кута.

Особливо напружує присутність свекрухи (Дженніфер Джейсон Лі), яка здійснює дивні ритуали. Рейчел відчуває неминуче почуття тривоги, яке не зникає навіть у моменти, коли коханий намагається заспокоїти її посмішкою. Відчуття, що щось страшне реально наближається, тримає глядача в постійному напруженні.

За атмосферою серіал трохи нагадує дебютний фільм Джордана Піла "Пастка" — така сама підступна гра з глядачем, коли здається, що нічого особливого не відбувається, а страх підкрадається непомітно.

На Netflix вже доступні всі 8 епізодів цього серіалу із українським дубляжем. Кожен триває близько години, тож можна не поспішаючи зануритися у моторошну атмосферу та пережити всі емоції разом із героями.

Наразі серіал ще не отримав оцінок від критиків, але перші відгуки від глядачів обіцяють справжній психо-хвилюючий досвід. Якщо шукаєте щось, що змусить ваше серце битися швидше і триматиме в напрузі від початку до кінця — "Скоро трапиться щось страшне" варто додати у свій список обов’язкового перегляду.

