Новый сериал от создателей сериала "Очень странные дела" поразил зрителей

Фрагмент из сериала "Скоро случится что-то страшное".

Если вы любите, когда напряжение растет буквально с первой сцены, а сердце скачет в ритме неизвестного — тогда сериал "Скоро случится что-то страшное" именно для вас. Этот новый проект от создателей легендарного сериала "Очень странные дела" сочетает в себе драму и ужасы, и делает это очень искусно.

О чем сериал "Скоро случится что-то страшное"

Сюжет концентрируется на молодой паре, которая готовится к свадьбе. Рэйчел (Камила Морроне, известная по "Ночному администратору") вместе с женихом Ником (Адам ДиМарко из "Белого лотоса") приезжают в семейное поместье, где должны были бы провести идеальную церемонию. Но все, что они видят и чувствуют, напоминает совсем другую историю, в которой сверхъестественное и страх подкрадываются из каждого угла.

Особенно напрягает присутствие свекрови (Дженнифер Джейсон Ли), которая совершает странные ритуалы. Рэйчел испытывает неизбежное чувство тревоги, которое не исчезает даже в моменты, когда любимый пытается успокоить ее улыбкой. Ощущение, что что-то страшное реально приближается, держит зрителя в постоянном напряжении.

По атмосфере сериал немного напоминает дебютный фильм Джордана Пила "Ловушка " — такая же коварная игра со зрителем, когда кажется, что ничего особенного не происходит, а страх подкрадывается незаметно.

На Netflix уже доступны все 8 эпизодов этого сериала с украинским дубляжом. Каждый длится около часа, поэтому можно не спеша окунуться в жуткую атмосферу и пережить все эмоции вместе с героями.

Сейчас сериал еще не получил оценок от критиков, но первые отзывы от зрителей обещают настоящий психо-волнующий опыт. Если ищете что-то, что заставит ваше сердце биться быстрее и будет держать в напряжении от начала до конца — "Скоро случится что-то страшное" стоит добавить в свой список обязательного просмотра.

