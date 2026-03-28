Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиМодаТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Новый сериал от создателей "Очень странных дел" поразил зрителей

Новый сериал от создателей "Очень странные дела" поразил зрителей

Ua ru
Дата публикации 28 марта 2026 17:16
Новый сериал от создателей сериала "Очень странные дела" поразил зрителей
Фрагмент из сериала "Скоро случится что-то страшное". Кадр из видео

Если вы любите, когда напряжение растет буквально с первой сцены, а сердце скачет в ритме неизвестного — тогда сериал "Скоро случится что-то страшное" именно для вас. Этот новый проект от создателей легендарного сериала "Очень странные дела" сочетает в себе драму и ужасы, и делает это очень искусно.

Новини.LIVE расскажет об этом сериале больше.

О чем сериал "Скоро случится что-то страшное"

Сюжет концентрируется на молодой паре, которая готовится к свадьбе. Рэйчел (Камила Морроне, известная по "Ночному администратору") вместе с женихом Ником (Адам ДиМарко из "Белого лотоса") приезжают в семейное поместье, где должны были бы провести идеальную церемонию. Но все, что они видят и чувствуют, напоминает совсем другую историю, в которой сверхъестественное и страх подкрадываются из каждого угла.

Особенно напрягает присутствие свекрови (Дженнифер Джейсон Ли), которая совершает странные ритуалы. Рэйчел испытывает неизбежное чувство тревоги, которое не исчезает даже в моменты, когда любимый пытается успокоить ее улыбкой. Ощущение, что что-то страшное реально приближается, держит зрителя в постоянном напряжении.

По атмосфере сериал немного напоминает дебютный фильм Джордана Пила "Ловушка " — такая же коварная игра со зрителем, когда кажется, что ничего особенного не происходит, а страх подкрадывается незаметно.

Читайте также:

На Netflix уже доступны все 8 эпизодов этого сериала с украинским дубляжом. Каждый длится около часа, поэтому можно не спеша окунуться в жуткую атмосферу и пережить все эмоции вместе с героями.

Сейчас сериал еще не получил оценок от критиков, но первые отзывы от зрителей обещают настоящий психо-волнующий опыт. Если ищете что-то, что заставит ваше сердце биться быстрее и будет держать в напряжении от начала до конца — "Скоро случится что-то страшное" стоит добавить в свой список обязательного просмотра.

Ранее мы писали о том, какие сериалы завораживают при каждом просмотре. Новини.LIVE объяснит, в чем их особенность. Речь о детективных сериалах.

Также мы сообщали, на каких сериалах выросло целое поколение. Большинство взрослели вместе с главными героями, смеялись, волновались и плакали вместе с ними. Новини.LIVE перечислил три лучших варианта для просмотра.

кино сериал "Очень странные дела" новый сериал
Ксения Микулец - Редактор, кинокритик
Автор:
Ксения Микулец
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации