Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Кино Возможно вы их видели — 3 сериала, на которых выросло поколение

Возможно вы их видели — 3 сериала, на которых выросло поколение

Ua ru
Дата публикации 8 марта 2026 10:28
3 легендарных сериала — на них выросло целое поколение
Фрагменты из сериала "Тайны Смолвиля". Колаж: Новини.LIVE

Были времена, когда мы спешили домой, чтобы успеть на любимый сериал. Тогда только благодаря телевизору удавалось окунуться в мир фантазии и приключений. Мы росли вместе с героями, смеялись, волновались и плакали вместе с ними.

Новини.LIVE решил вспомнить несколько сериалов, которые оставили след в сердцах целых поколений.

Реклама
Читайте также:

Сериалы, которые знает почти каждый

"Энжел"

Энжел — вампир с темным прошлым, который однажды получает то, чего никогда не имел: душу. Внезапно он чувствует вину за все совершенные убийства, и это заставляет его искать новую жизнь. Переехав в Лос-Анджелес, Энжел находит себя в новом амплуа: частного детектива, который помогает тем, кого мир забыл, борется со сверхъестественными угрозами и пытается исправить свои ошибки.

"Все женщины — ведьмы"

Иногда достаточно лишь одного случая, чтобы вся жизнь изменилась. Так произошло с сестрами Прю, Пайпер и Фиби, когда они вернулись в Сан-Франциско и случайно нашли старую бабушкину колдовскую книгу. Каждая из них получила особый дар: одна может останавливать время, другая — двигать предметы силой мысли, а третья видит будущее. Вместе они открывают мир магии, опасных тайн и приключений, о которых раньше могли только мечтать.

"Тайны Смолвиля"

В маленьком городке Смолвиль появляется удивительный мальчик после метеоритного дождя. Это Кларк Кент, который с детства прячет свои невероятные способности. Он влюблен в Лану Лэнг и воспитывается любящими приемными родителями, которые всячески пытаются защитить его секрет. Но однажды Кларк спасает Лекса Лютера от аварии и это становится началом его пути к тому, чтобы стать Суперменом.

Ранее мы писали о том, какие 4 сериала больше всего поразили зрителей на прошлой неделе. Главные новинки.

Также мы сообщали о новом сериале с Никаласом Кейджем о "Человеке-пауке". В нем он сыграл главную роль.

кино сериал 90-е подборка
Ксения Микулец - Редактор, кинокритик
Автор:
Ксения Микулец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации