3 легендарных сериала — на них выросло целое поколение

Были времена, когда мы спешили домой, чтобы успеть на любимый сериал. Тогда только благодаря телевизору удавалось окунуться в мир фантазии и приключений. Мы росли вместе с героями, смеялись, волновались и плакали вместе с ними.

Новини.LIVE решил вспомнить несколько сериалов, которые оставили след в сердцах целых поколений.

Сериалы, которые знает почти каждый

"Энжел"

Энжел — вампир с темным прошлым, который однажды получает то, чего никогда не имел: душу. Внезапно он чувствует вину за все совершенные убийства, и это заставляет его искать новую жизнь. Переехав в Лос-Анджелес, Энжел находит себя в новом амплуа: частного детектива, который помогает тем, кого мир забыл, борется со сверхъестественными угрозами и пытается исправить свои ошибки.

"Все женщины — ведьмы"

Иногда достаточно лишь одного случая, чтобы вся жизнь изменилась. Так произошло с сестрами Прю, Пайпер и Фиби, когда они вернулись в Сан-Франциско и случайно нашли старую бабушкину колдовскую книгу. Каждая из них получила особый дар: одна может останавливать время, другая — двигать предметы силой мысли, а третья видит будущее. Вместе они открывают мир магии, опасных тайн и приключений, о которых раньше могли только мечтать.

"Тайны Смолвиля"

В маленьком городке Смолвиль появляется удивительный мальчик после метеоритного дождя. Это Кларк Кент, который с детства прячет свои невероятные способности. Он влюблен в Лану Лэнг и воспитывается любящими приемными родителями, которые всячески пытаются защитить его секрет. Но однажды Кларк спасает Лекса Лютера от аварии и это становится началом его пути к тому, чтобы стать Суперменом.

