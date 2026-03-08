Добірка легендарних серіалів — на чому виросло ціле покоління

Фрагменти з серіалу "Таємниці Смолвіля". Колаж: Новини.LIVE

Були часи, коли ми бігли додому зі школи або сиділи на дивані з бабусиним ковдрою, щоб встигнути на улюблений серіал. Тоді телевізор був справжнім вікном у світ фантазії, пригод і перших закоханостей. Ми росли разом із героями, сміялися, хвилювалися і плакали разом із ними.

Новини.LIVE вирішив згадати кілька серіалів, які залишили слід у серцях цілих поколінь.

Серіали, які знає майже кожен

"Енжел"

Енжел — вампір із темним минулим, який одного дня отримує те, чого ніколи не мав: душу. Раптово він відчуває провину за всі скоєні вбивства, і це змушує його шукати нове життя. Переїхавши до Лос-Анджелеса, Енжел знаходить себе у новому амплуа: приватного детектива, що допомагає тим, кого світ забув, бореться з надприродними загрозами і намагається виправити свої помилки.

"Всі жінки — відьми"

Іноді достатньо лише одного випадку, щоб усе життя змінилося. Так сталося із сестрами Прю, Пайпер і Фібі, коли вони повернулися до Сан-Франциско і випадково знайшли стару бабусину чаклунську книжку. Кожна з них отримала особливий дар: одна може зупиняти час, інша — рухати предмети силою думки, а третя бачить майбутнє. Разом вони відкривають світ магії, небезпечних таємниць і пригод, про які раніше могли лише мріяти.

"Таємниці Смолвіля"

У маленькому містечку Смолвіль з’являється дивовижний хлопчик після метеоритного дощу. Це Кларк Кент, який із дитинства ховає свої неймовірні здібності. Він закоханий у Лану Ленг і виховується люблячими прийомними батьками, які всіляко намагаються захистити його секрет. Але одного дня Кларк рятує Лекса Лютера від аварії і це стає початком його шляху до того, щоб стати Суперменом.

