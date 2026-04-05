Новий погляд на жанр: про що насправді новий серіал "Полювання"

Головна Кіно Новий погляд на жанр: про що насправді трилер "Полювання" 2026 року

Новий погляд на жанр: про що насправді трилер "Полювання" 2026 року

Дата публікації: 5 квітня 2026 10:50
Фрагмент з серіалу "Полювання". Кадр з відео

У більшості трилерів ми звикли бачити класичну формулу: сильніший перемагає, швидший стріляє першим, а той, хто вміє битися, виживає. Серіал "Полювання" ламає ці стереотипи. 

Новини.LIVE розповість про цю стрічку більше.

Чому варто подивитися серіал "Полювання"

В цьому серіалі головне не сила м’язів, а гострота розуму і здатність передбачити дії ворога. Кожен епізод тримає у напрузі: мисливець може швидко перетворитися на жертву, а жертва — знайти спосіб перевернути ситуацію.

Історія Франка і його друзів показує це найкраще. Для них полювання було щось на кшталт традиції, що зближує друзів у вихідні. Та одного разу звична поїздка обернулася на справжній кошмар. Незнайома група мисливців без жодного пояснення напала на них. Почалося переслідування. 

Коли один із друзів Франка отримав поранення, вони не впали у відчай. Друзі зібралися і дали відсіч, зумівши вразити нападника. Але це лише початок: у наступні дні Франк відчував, що за ними уважно спостерігають. Ніби невидимий ворог завжди на крок попереду.

Серіал змушує дивитися уважно, не відриваючись — тутрозум, стратегія та холоднокровність визначають, хто залишиться живим. Якщо вам подобаються історії, де кожен крок важливий, а напруга тримає до останньої секунди, "Полювання" стане справжнім відкриттям.

Ксенія Микулець - Редактор, кінокритик
Ксенія Микулець
