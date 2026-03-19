Генії зла: 3 найстрашніші фільми про психопатів на вечір

Фрагмент з фільму "З пекла". Кадр з відео

Певні фільми лякають холодним, продуманим розрахунком людського божевілля. Коли дивишся такі стрічки, здавалося б, на екрані лише історія, але серце б’ється так, ніби ви самі опинилися в пастці розуму маніяка.

Новини.LIVE зібрали три фільми, де інтелектуальні ігри вбивці стають справжнім випробуванням для глядача.

Культові фільми про психопатів

Ганнібал (2001)

Майже десять років тиша. І ось він — страшний серійний вбивця, що змушує агента ФБР Кларису відновити старий інтелектуальний зв’язок. Лист, загадка, і знову гра розумів. Клариса залучає поліцію Італії, але корупція і небажання інших співробітників виконати якісно свою роботу, дають Ганнібалу шанс залишитися непокараним. І ось починається справжня гонитва, в якій розрахунок і хитрість стають головною зброєю, а кожен крок може стати фатальним.

З пекла (2001)

Лондон 1888 року. Тут, у самому серці кримінального хаосу, з’являється Джек Різник — маніяк, який розуміє анатомію так само добре, як і власну темну природу. Інспектор Фред Ебберлайн, залежний від опіуму, використовує дивні сновидіння, щоб передбачати хід злочинів. Допомагає йому колишній хірург та кілька сміливих повій. Але кожен раз, коли здається, що злочинець на відстані витягнутої руки, він вислизає. Напруга росте, адже стає очевидним — хтось не хоче, щоб його спіймали.

Тривожний виклик (2013)

Сучасний трилер про жінку-оператора служби порятунку 911. Дзвінок від підлітка Кейсі змінює все: від злагоджених і рішучих дій Джордан залежить життя дівчини. Кожне рішення, кожне слово — на вагу золота. Тут немає часу на помилки, лише холодна логіка і гострий розум. Напруга тримає з першої до останньої хвилини, а глядач відчуває себе учасником цієї боротьби за життя.

