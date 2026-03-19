Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Генії зла: 3 найстрашніші фільми про психопатів на вечір

Генії зла: 3 найстрашніші фільми про психопатів на вечір

Ua ru
Дата публікації: 19 березня 2026 17:14
Генії зла: 3 найстрашніші фільми про психопатів на вечір
Фрагмент з фільму "З пекла". Кадр з відео

Певні фільми лякають холодним, продуманим розрахунком людського божевілля. Коли дивишся такі стрічки, здавалося б, на екрані лише історія, але серце б’ється так, ніби ви самі опинилися в пастці розуму маніяка. 

Новини.LIVE зібрали три фільми, де інтелектуальні ігри вбивці стають справжнім випробуванням для глядача.

Читайте також:

Культові фільми про психопатів

Ганнібал (2001)

Майже десять років тиша. І ось він — страшний серійний вбивця, що змушує агента ФБР Кларису відновити старий інтелектуальний зв’язок. Лист, загадка, і знову гра розумів. Клариса залучає поліцію Італії, але корупція і небажання інших співробітників виконати якісно свою роботу, дають Ганнібалу шанс залишитися непокараним. І ось починається справжня гонитва, в якій розрахунок і хитрість стають головною зброєю, а кожен крок може стати фатальним.

З пекла (2001)

Лондон 1888 року. Тут, у самому серці кримінального хаосу, з’являється Джек Різник — маніяк, який розуміє анатомію так само добре, як і власну темну природу. Інспектор Фред Ебберлайн, залежний від опіуму, використовує дивні сновидіння, щоб передбачати хід злочинів. Допомагає йому колишній хірург та кілька сміливих повій. Але кожен раз, коли здається, що злочинець на відстані витягнутої руки, він вислизає. Напруга росте, адже стає очевидним — хтось не хоче, щоб його спіймали.

Тривожний виклик (2013)

Сучасний трилер про жінку-оператора служби порятунку 911. Дзвінок від підлітка Кейсі змінює все: від злагоджених і рішучих дій Джордан залежить життя дівчини. Кожне рішення, кожне слово — на вагу золота. Тут немає часу на помилки, лише холодна логіка і гострий розум. Напруга тримає з першої до останньої хвилини, а глядач відчуває себе учасником цієї боротьби за життя.

Раніше ми писали про те, які психологічні трилери варті уваги. В добірці представлені тільки реалістичні історії, в яких ворог головних героїв — їх власний розум.

Також ми повідомляли, що трилер з Робертом Паттінсоном роками тримається в тренді. Критики досі вважають роль актора в цьому фільмі однією з кращих і переломних в його кар'єрі.

фільм психіка трилери добірка фільми
Ксенія Микулець - Редактор, кінокритик
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації