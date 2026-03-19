Гении зла: 3 самых страшных фильма о психопатах на вечер

Фрагмент из фильма "Из ада". Кадр из видео

Иногда фильмы пугают не действиями, а больше холодным и порой жестким расчетом человеческого безумия. При просмотре таких лент, сердце бьется так, будто вы сами оказались в ловушке ума маньяка.

Новини.LIVE собрали три фильма, где интеллектуальные игры убийцы становятся настоящим испытанием для зрителя.

Культовые фильмы о психопатах

Ганнибал (2001)

Почти десять лет тишина. И вот он — страшный серийный убийца, заставляющий агента ФБР Кларису восстановить старую интеллектуальную связь. Письмо, загадка, и снова игра умов. Клариса привлекает полицию Италии, но коррупция и нежелание других сотрудников выполнить качественно свою работу, дают Ганнибалу шанс остаться безнаказанным. И вот начинается настоящая погоня, в которой расчет и хитрость становятся главным оружием, а каждый шаг может стать роковым.

Из ада (2001)

Лондон 1888 года. Здесь, в самом сердце криминального хаоса, появляется Джек Резник — маньяк, который понимает анатомию так же хорошо, как и собственную темную природу. Инспектор Фред Эбберлайн, зависимый от опиума, использует странные сновидения, чтобы предсказывать ход преступлений. Помогает ему бывший хирург и несколько смелых проституток. Но каждый раз, когда кажется, что преступник на расстоянии вытянутой руки, он ускользает. Напряжение растет, ведь становится очевидным — кто-то не хочет, чтобы его поймали.

Тревожный вызов (2013)

Современный триллер о женщине-операторе службы спасения 911. Звонок от подростка Кейси меняет все: от слаженных и решительных действий Джордан зависит жизнь девушки. Каждое решение, каждое слово — на вес золота. Здесь нет времени на ошибки, только холодная логика и острый ум. Напряжение держит с первой до последней минуты, а зритель чувствует себя участником этой борьбы за жизнь.

Ранее мы писали о том, какие психологические триллеры достойны внимания. В подборке представлены только реалистичные истории, в которых враг главных героев — их собственный разум.

Также мы сообщали, что триллер с Робертом Паттинсоном годами держится в тренде. Критики до сих пор считают роль актера в этом фильме одной из лучших и переломных в его карьере.