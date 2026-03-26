"Хокум": новий ірландський хорор від Neon заінтригував глядачів

Фрагмент з фільму "Хокум". Кадр з відео

Коли здається, що в жанрі жахів уже нічим здивувати, з’являються такі проєкти, як "Хокум". І, чесно, цей фільм доволі атмосферний.

Компанія Neon, яка останнім часом активно випускає гучні горори, ще декілька місяців тому показала перший тизер до свого нового фільму. Після успіху попередніх релізів очікування високі, але тут, схоже, ставка зроблена не на дешеві скрімери, а на повільну, гнітючу напругу.

Який новий фільм жахів очікувати весною 2026

Головний герой, письменник, вирушає у віддалену частину Ірландії, щоб розвіяти прах батьків. Здавалося б, дуже особиста й тиха поїздка. Але будинок, який він орендує, починає поводитися дивно. І дуже швидко стає зрозуміло, що він там не один.

У центрі — Адам Скотт, якого багато хто знає за серіалом "Розрив". Тут він зовсім інший — більше внутрішньої тривоги, менше звичної іронії.

Режисер — Даміан Маккарті. Якщо вам траплялися його попередні роботи, ви знаєте, що він уміє створювати інтригуючу напругу, щоб прям мурахи йшли по шкірі.

Цікаво, що це перший фільм Маккарті, створений для американського прокату. Втім, атмосфера залишилась максимально "ірландською": зйомки проходили на півдні країни, у графстві Корк. Тобто атмосфера була відповідна — тумани, вітер і ті самі будинки, які вже самі по собі мають трохи моторошний вигляд.

Права на світовий прокат Neon викупила ще влітку 2025 року і це хороший знак. Вони зазвичай обирають саме перспективні проєкти. У кіно "Хокум" планують випустити з 1 травня 2026 року. Чи з’явиться фільм в українському прокаті — поки невідомо. Але такі історії зазвичай усе одно знаходять свого глядача.

Раніше ми писали про те, які фільми жахів від Netflix варто подивитись. Як повідомляє Новини.LIVE, ці стрічки глядачі оцінили як одні з кращих. Мова про три стрічки.

Також ми повідомляли, який серіал жахів знятий за коміксами. Мова про серіал "Ходячі мерці", який випустив більше 10 сезонів. Новини.LIVE розповість, чому він досі популярний.