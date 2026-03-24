Нова українська комедія 2026 року, яку варто очікувати в кіно

Дата публікації: 24 березня 2026 17:01
Дівчина в кіно. Фото: freepik

Цього року українські глядачі зможуть побачити новий повнометражний фільм — сімейну комедію "Родичі". Проєкт уже привернув увагу кіноманів та журналістів завдяки продюсеру та автору ідеї Євгену Таллеру, який поділився першими подробицями у своїх соцмережах.

Новини.LIVE розповість більше про деталі щодо виходу цієї стрічки.

Яка українська комедія вийде у 2026 році

Над стрічкою працює команда, яка вже встигла заявити про себе у кіно. Сценарій написав Олексій Приходько, а оператор-постановник Анатолій Сахно відповідатиме за візуальну складову фільму. Прем’єра вже призначена — 17 вересня 2026 року.

Головні ролі виконують Галина Корнєєва, Назар Задніпровський, Ірина Мак, Віра Кобзар, Олександр Ярема, Анастасія Іванюк, Антоніна Хижняк та Любомир Валівоць. Крім того, у стрічці обіцяють кілька несподіваних камео, які поки що тримають у секреті.

Про що буде фільм

"Родичі" розповідають про те, що багатьом глядачам здасться знайомим і близьким. У центрі історії головна героїня Марія, яка після кількох років нарешті приїжджає на день народження бабусі. Але її поява не випадкова.

Марія намагається налагодити стосунки з бабусею, але все ускладнюється, коли її плани на дім викриває дядько Григорій. Він готовий на все, аби не віддати будинок племінниці. Саме це протистояння перетворюється на низку комедійних ситуацій, у яких багато хто впізнає себе та свою родину.

Раніше ми писали про те, який український серіал варто подивитись. "Реванш" завоював серця мільйонів глядачів, а вийшов у 2025 році.

Також ми повідомляли, що "Київ вдень та вночі" отримає довгоочікуване продовження. Останні серії цього шоу вийшли 10 років тому.

фільм кінотеатри комедія українські фільми 2026 рік
Ксенія Микулець - Редактор, кінокритик
Ксенія Микулець
