Нова українська комедія 2026 року, яку варто очікувати в кіно

Цього року українські глядачі зможуть побачити новий повнометражний фільм — сімейну комедію "Родичі". Проєкт уже привернув увагу кіноманів та журналістів завдяки продюсеру та автору ідеї Євгену Таллеру, який поділився першими подробицями у своїх соцмережах.

Яка українська комедія вийде у 2026 році

Над стрічкою працює команда, яка вже встигла заявити про себе у кіно. Сценарій написав Олексій Приходько, а оператор-постановник Анатолій Сахно відповідатиме за візуальну складову фільму. Прем’єра вже призначена — 17 вересня 2026 року.

Головні ролі виконують Галина Корнєєва, Назар Задніпровський, Ірина Мак, Віра Кобзар, Олександр Ярема, Анастасія Іванюк, Антоніна Хижняк та Любомир Валівоць. Крім того, у стрічці обіцяють кілька несподіваних камео, які поки що тримають у секреті.

Про що буде фільм

"Родичі" розповідають про те, що багатьом глядачам здасться знайомим і близьким. У центрі історії головна героїня Марія, яка після кількох років нарешті приїжджає на день народження бабусі. Але її поява не випадкова.

Марія намагається налагодити стосунки з бабусею, але все ускладнюється, коли її плани на дім викриває дядько Григорій. Він готовий на все, аби не віддати будинок племінниці. Саме це протистояння перетворюється на низку комедійних ситуацій, у яких багато хто впізнає себе та свою родину.

