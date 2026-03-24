Новая украинская комедия 2026 года, которую стоит ожидать в кино

Новая украинская комедия 2026 года, которую стоит ожидать в кино

Дата публикации 24 марта 2026 17:01
В этом году украинские зрители смогут увидеть новый полнометражный фильм — семейную комедию "Родственники". Проект уже привлек внимание киноманов и журналистов благодаря продюсеру и автору идеи Евгению Таллеру, который поделился первыми подробностями в своих соцсетях.

Над лентой работает команда, которая уже успела заявить о себе в кино. Сценарий написал Алексей Приходько, а оператор-постановщик Анатолий Сахно будет отвечать за визуальную составляющую фильма. Премьера уже назначена — 17 сентября 2026 года.

Главные роли исполняют Галина Корнеева, Назар Заднепровский, Ирина Мак, Вера Кобзарь, Александр Ярема, Анастасия Иванюк, Антонина Хижняк и Любомир Валивоц. Кроме того, в ленте обещают несколько неожиданных камео, которые пока держат в секрете.

О чем будет фильм

"Родственники" рассказывают о том, что многим зрителям покажется знакомым и близким. В центре истории главная героиня Мария, которая после нескольких лет наконец-то приезжает на день рождения бабушки. Но ее появление не случайно.

Мария пытается наладить отношения с бабушкой, но все осложняется, когда ее планы на дом разоблачает дядя Григорий. Он готов на все, лишь бы не отдать дом племяннице. Именно это противостояние превращается в ряд комедийных ситуаций, в которых многие узнают себя и свою семью.

Ксения Микулец - Редактор, кинокритик
Ксения Микулец
