Актер Том Холланд оценил новый фильм Зендаи "Драма"

Актер Том Холланд оценил новый фильм Зендаи "Драма"

Дата публикации 23 марта 2026 09:53
Зендая в новом фильме "Драма": Том Холланд поделился впечатлениями
Зендея и Паттинсон в новом фильме. Кадр из видео

Пока Зендая и Роберт Паттинсон готовятся представить свой новый фильм от A24, вокруг ленты "Драма" уже поднимается настоящий шум. И, кажется, не зря.

Рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Deadline.

Фильм еще даже официально не вышел в широкий прокат, но первые отзывы максимально эмоциональные. Актер Том Холланд одним из первых посмотрел ленту и не сдержался — пошел в соцсети делиться впечатлениями.

"Я искренне рад, что вы увидите этот фильм, и поверьте мне, он вас впечатлит. Покупайте билеты прямо сейчас!", — написал Холланд в Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Почему стоит посмотреть фильм "Драма"

На первый взгляд, история простая. Влюбленная пара, подготовка к свадьбе, ожидание новой жизни. Но, как это часто бывает, все летит кувырком в самый неожиданный момент. Герои Зендаи и Паттинсона — Эмма и Чарли — оказываются в ситуации, где чувства приходится проверять не словами, а реальностью. И вот тут начинается самое интересное.

Кстати, режиссер — Кристоффер Боргли — известен тем, что умеет делать странные, немного неудобные, но очень жизненные истории. Еще один момент, который добавляет интереса — это тон фильма. Его называют романтической черной комедией. И если честно, эта картина действительно покажет современные отношения: когда ты одновременно и любишь, и раздражаешься, и смеешься, и не до конца понимаешь, что вообще происходит. Фильм выйдет в украинский прокат 1 апреля.

Параллельно фанаты ждут и другую громкую премьеру — новую часть о Человеке-пауке. И здесь тоже есть приятный бонус: "Человек-паук: Новый день" снова соберет вместе Зендаю и Холланда. Кстати, сама актриса уже намекнула, что фанаты точно не будут разочарованы.

Ксения Микулец - Редактор, кинокритик
Автор:
Ксения Микулец
