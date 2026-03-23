Зендая в новом фильме "Драма": Том Холланд поделился впечатлениями

Зендея и Паттинсон в новом фильме.

Пока Зендая и Роберт Паттинсон готовятся представить свой новый фильм от A24, вокруг ленты "Драма" уже поднимается настоящий шум. И, кажется, не зря.

Рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Deadline.

Читайте также:

Фильм еще даже официально не вышел в широкий прокат, но первые отзывы максимально эмоциональные. Актер Том Холланд одним из первых посмотрел ленту и не сдержался — пошел в соцсети делиться впечатлениями.

"Я искренне рад, что вы увидите этот фильм, и поверьте мне, он вас впечатлит. Покупайте билеты прямо сейчас!", — написал Холланд в Instagram.

Почему стоит посмотреть фильм "Драма"

На первый взгляд, история простая. Влюбленная пара, подготовка к свадьбе, ожидание новой жизни. Но, как это часто бывает, все летит кувырком в самый неожиданный момент. Герои Зендаи и Паттинсона — Эмма и Чарли — оказываются в ситуации, где чувства приходится проверять не словами, а реальностью. И вот тут начинается самое интересное.

Кстати, режиссер — Кристоффер Боргли — известен тем, что умеет делать странные, немного неудобные, но очень жизненные истории. Еще один момент, который добавляет интереса — это тон фильма. Его называют романтической черной комедией. И если честно, эта картина действительно покажет современные отношения: когда ты одновременно и любишь, и раздражаешься, и смеешься, и не до конца понимаешь, что вообще происходит. Фильм выйдет в украинский прокат 1 апреля.

Параллельно фанаты ждут и другую громкую премьеру — новую часть о Человеке-пауке. И здесь тоже есть приятный бонус: "Человек-паук: Новый день" снова соберет вместе Зендаю и Холланда. Кстати, сама актриса уже намекнула, что фанаты точно не будут разочарованы.

