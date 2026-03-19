Фильмы о глобальных эпидемиях и вирусных угрозах: сохраните себе

Когда невидимый враг проникает в наш дом, привычный мир разрушается очень быстро. В таких обстоятельствах становится ясно, что самое важно не потерять человечность в полном хаосе.

Новини.LIVE собрали подборку фильмов об эпидемиях и вирусах, где борьба за выживание превращается в настоящее испытание души.

Лучшие фильмы об эпидемиях и заражениях

"Поезд в Пусан" (2016)

Южная Корея. Страшный вирус превращает людей в зомби. И пока вокруг царит хаос, пассажиры рейсового поезда Сеул-Пусан должны бороться за свою жизнь. Но выжить — это лишь часть проблемы. Главные герои быстро понимают, что остаться человеком в таких обстоятельствах значительно труднее. Каждая минута приближает к выбору: выжить или сохранить человеческое лицо.

"Бегущий по лабиринту" (2014)

Парень просыпается в чужом месте без единого воспоминания о прошлом. Новый мир опасен и непонятен, но он не один. Вместе с другими героями он должен пройти через смертельный лабиринт, полный ловушек и монстров. Выживание здесь — это не только физическая сила, но и умение доверять, объединяться и принимать трудные решения.

"Вирус" (2016)

Эмма и ее сестра Стейси — обычные подростки, чья жизнь кардинально меняется, когда в их городке начинает распространяться смертельный вирус. Карантин отсекает их от родителей, и девушки впервые пытаются насладиться свободой. Но радость оказывается недолгой — одна из сестер заражается. Теперь выживание становится бременем ответственности: одна должна спасать не только себя, но и ту, кого любит больше всего.

"Птичий короб" (2018)

Мир изменился навсегда: неизвестные существа появились на планете, и тот, кто посмотрит на них, теряет жизнь мгновенно. Одинокая мать вместе с детьми пытается выжить. Каждый день для нее — это борьба не только с опасностью снаружи, но и с собственным страхом.

