Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Кіно Фільми про глобальні епідемії та вірусні загрози: збережіть собі

Фільми про глобальні епідемії та вірусні загрози: збережіть собі

Ua ru
Дата публікації: 19 березня 2026 14:35
Фільми про глобальні епідемії та вірусні загрози: збережіть собі
Фрагменти з фільмів "Потяг до Пусана" та "Пташиний короб". Колаж: Новини.LIVE

Коли невидимий ворог потрапляє у наші домівки, звичний світ руйнується швидше, ніж будь-яка стіна чи фортеця. У таких обставинах стає ясно, що найстрашніше не тільки хвороба, а й те, як люди втрачають людяність у хаосі. 

Новини.LIVE зібрали добірку фільмів про епідемії та віруси, де боротьба за виживання перетворюється на справжнє випробування душі.

Читайте також:

Кращі фільми про епідемії та зараження

"Потяг до Пусана" (2016)

Південна Корея. Страшний вірус перетворює людей на зомбі. І поки навколо панує хаос, пасажири рейсового потягу Сеул–Пусан мусять боротися за своє життя. Але вижити — це лише частина проблеми. Головні герої швидко розуміють, що залишитися людиною в таких обставинах значно важче. Кожна хвилина наближає до вибору: вижити чи зберегти людське обличчя.

"Той, що біжить лабіринтом" (2014)

Хлопець прокидається в чужому місці без жодного спогаду про минуле. Новий світ небезпечний і незрозумілий, але він не сам. Разом з іншими героями він мусить пройти через смертельний лабіринт, повний пасток та монстрів. Виживання тут — це не лише фізична сила, а й вміння довіряти, об’єднуватися та приймати важкі рішення.

"Вірус" (2016)

Емма і її сестра Стейсі — звичайні підлітки, чиє життя кардинально змінюється, коли в їхньому містечку починає ширитися смертельний вірус. Карантин відсікає їх від батьків, і дівчата вперше намагаються насолодитися свободою. Але радість виявляється недовгою — одна з сестер заражається. Тепер виживання стає тягарем відповідальності: одна мусить рятувати не тільки себе, а й ту, кого любить найбільше.

"Пташиний короб" (2018)

Світ змінився назавжди: невідомі істоти з’явилися на планеті, і той, хто подивиться на них, втрачає життя миттєво. Самотня мати разом з дітьми намагається вижити. Кожен день для неї — це боротьба не тільки з небезпекою зовні, а й з власним страхом. 

Раніше ми писали про те, які трилери з непередбачуваним фіналом ви могли пропустити. Їх точно варто додати у свій список перегляду.

Також ми повідомляли, які популярні фільми опинились під забороною в деяких країнах і чому. Причини тому насправді різні.

фільм вірус епідемія добірка фільми
Ксенія Микулець - Редактор, кінокритик
Автор:
Ксенія Микулець
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації