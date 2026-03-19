Фільми про глобальні епідемії та вірусні загрози: збережіть собі

Фрагменти з фільмів "Потяг до Пусана" та "Пташиний короб". Колаж: Новини.LIVE

Коли невидимий ворог потрапляє у наші домівки, звичний світ руйнується швидше, ніж будь-яка стіна чи фортеця. У таких обставинах стає ясно, що найстрашніше не тільки хвороба, а й те, як люди втрачають людяність у хаосі.

Новини.LIVE зібрали добірку фільмів про епідемії та віруси, де боротьба за виживання перетворюється на справжнє випробування душі.

Кращі фільми про епідемії та зараження

"Потяг до Пусана" (2016)

Південна Корея. Страшний вірус перетворює людей на зомбі. І поки навколо панує хаос, пасажири рейсового потягу Сеул–Пусан мусять боротися за своє життя. Але вижити — це лише частина проблеми. Головні герої швидко розуміють, що залишитися людиною в таких обставинах значно важче. Кожна хвилина наближає до вибору: вижити чи зберегти людське обличчя.

"Той, що біжить лабіринтом" (2014)

Хлопець прокидається в чужому місці без жодного спогаду про минуле. Новий світ небезпечний і незрозумілий, але він не сам. Разом з іншими героями він мусить пройти через смертельний лабіринт, повний пасток та монстрів. Виживання тут — це не лише фізична сила, а й вміння довіряти, об’єднуватися та приймати важкі рішення.

"Вірус" (2016)

Емма і її сестра Стейсі — звичайні підлітки, чиє життя кардинально змінюється, коли в їхньому містечку починає ширитися смертельний вірус. Карантин відсікає їх від батьків, і дівчата вперше намагаються насолодитися свободою. Але радість виявляється недовгою — одна з сестер заражається. Тепер виживання стає тягарем відповідальності: одна мусить рятувати не тільки себе, а й ту, кого любить найбільше.

"Пташиний короб" (2018)

Світ змінився назавжди: невідомі істоти з’явилися на планеті, і той, хто подивиться на них, втрачає життя миттєво. Самотня мати разом з дітьми намагається вижити. Кожен день для неї — це боротьба не тільки з небезпекою зовні, а й з власним страхом.

Раніше ми писали про те, які трилери з непередбачуваним фіналом ви могли пропустити. Їх точно варто додати у свій список перегляду.

Також ми повідомляли, які популярні фільми опинились під забороною в деяких країнах і чому. Причини тому насправді різні.