Популярні фільми, які заборонили в різних країнах — 4 скандальні стрічки

Сцена з фільму "Барбі". Кадр з відео

Іноді фільми викликають ажіотаж не тільки у кінотеатрах, а й у політиці. Деякі стрічки настільки провокують суспільство, що їх не просто критикують — їх забороняють. Причини бувають різні: надмірна жорстокість, релігійні суперечки або навіть політичні конфлікти.

Новини.LIVE зібрали кілька відомих фільмів, які у різних країнах опинилися під забороною.

Реклама

Читайте також:

Які фільми заборонені у світі

"Голокост канібалів" (1979)

Цей фільм давно отримав репутацію одного з найскандальніших в історії кіно. І справа не тільки в сюжеті. Стрічку заборонили більш ніж у сорока країнах через надзвичайно жорстокі сцени, зокрема й через реальні вбивства тварин під час зйомок.

Історія починається доволі типово для пригодницького кіно: група молодих документалістів вирушає в джунглі Амазонії, щоб зняти сенсаційний матеріал про життя місцевих племен. Але їхня подорож швидко перетворюється на кошмар. Амбіції, провокації та зневага до культури аборигенів поступово призводять до трагедії.

Фільм свого часу став причиною справжнього скандалу: режисера навіть викликали до суду.

"Сербський фільм"

Ще одна стрічка, яка отримала славу "найважчої для перегляду". Вона настільки шокувала глядачів і цензорів, що у низці країн її повністю заборонили або показували лише у сильно скороченій версії.

У центрі історії колишня зірка фільмів для дорослих, який погоджується на участь у загадковому арт-проєкті. Чоловік сподівається заробити грошей і повернутися у професію, але дуже швидко розуміє, що потрапив у небезпечну пастку.

Поступово зйомки перетворюються на моторошний експеримент, де межа між кіно і реальністю стирається. Саме через надзвичайно жорстокі сцени фільм викликав хвилю обурення та заборон у кількох країнах Європи.

"Код да Вінчі"

Ця стрічка, знята за популярним романом Дена Брауна, на перший погляд нагадує класичний детектив із загадками та історичними таємницями. Проте після виходу фільму у деяких країнах почалися серйозні суперечки.

У центрі сюжету — професор Гарвардського університету Роберт Ленгдон, який раптово опиняється під підозрою у вбивстві. Щоб довести свою невинуватість, йому доводиться розгадувати складні шифри та слідувати підказкам, захованим у творах мистецтва.

Проблема полягала в тому, що фільм торкнувся тем, пов’язаних із християнством і таємницями церкви. Саме це й викликало різку реакцію у деяких релігійних спільнот. У кількох країнах картину тимчасово забороняли або обмежували покази.

"Барбі" (2023)

На перший погляд, складно уявити, що яскравий фільм про культову ляльку може стати предметом міжнародних суперечок. Але й таке буває.

Стрічка розповідає історію Барбі, яка живе у бездоганному, майже казковому світі. Її життя складається з вечірок, красивих нарядів і безтурботних днів. Та одного разу ідеальна картинка починає руйнуватися, і героїні доводиться вирушити у реальний світ, щоб зрозуміти, ким вона є насправді.

У В’єтнамі фільм заборонили через короткий епізод із картою, на якій зображена так звана "дев’ятиштрихова лінія". Цей символ пов’язаний із територіальними суперечками у Південно-Китайському морі, тому навколо нього одразу виник політичний скандал.

Раніше ми писали про те, які фільми про реальні злочини кращі в історії кіно. Після таких фрагментів важко повернутися до реального життя.

Також ми повідомляли, які екранізації бестселерів варті уваги. Візуальні шедеври з захопливою історією.