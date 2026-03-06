Найкращі фільми та серіали за мотивами відомих бестселерів

Фрагменти фільму "Дюна". Кадр з відео

Література завжди була тим джерелом, що надихає кінематограф. Книги дарують нам глибокі сюжети, складні характери та емоції, які хочеться відчути не лише в уяві, а й на екрані. Деякі екранізації виходять настільки вдалими, що стають справжніми візуальними шедеврами.

Новини.LIVE зібрали кілька таких фільмів і серіалів, які варто додати у свій список перегляду.

Екранізації, що варті особливої уваги

"Уцілілий" (2015)

Ця стрічка про виживання у прямому сенсі слова. Головний герой опиняється наодинці з природою, поранений і залишений командою. Йому доводиться покладатися тільки на власні сили, аби вижити в умовах, де кожен крок може коштувати життя. Фільм тримає у напрузі від першої до останньої хвилини і змушує по-новому цінувати людську витримку та рішучість.

"Дюна" (2021)

Це історія про спадкоємця великого дому, який змушений вирушити у небезпечну та загадкову подорож. Прибуття на нову планету стає початком низки несподіваних подій, що перевіряють героя на мужність і хитрість. Фільм захоплює величчю світу, яким він повністю занурює глядача, і одночасно тримає у напрузі, бо кожна хвилина може змінити все.

"Мій поліцейський" (2022)

Якщо попередній фільм триматиме у напрузі, то цей подарує вам теплі емоції. Ніжна та емоційна історія про кохання, яке суспільство не завжди приймає. Головні герої — поліцейський Том, місцева вчителька Меріон і куратор музею Патрік — опиняються у водовороті власних почуттів і історичних змін.

Фільм про свободу, прощення і вибір бути щирим із собою та іншими. Він змушує задуматися про те, як далеко ми готові піти заради власного щастя.

"Книжкові пригоди" (2026)

Дуже тепла історія про справжню любов до книг. Карл, 70-річний книголюб, працює у книжковій крамниці маленького німецького містечка. Він самостійно пакує замовлення й розносить їх пішки клієнтам. Одного дня до крамниці заходить дев’ятирічна дівчинка Шаша, і її захоплення справою Карла стає початком їхньої спільної пригоди. Разом вони не просто доставляють книжки, а й дарують маленькі чудеса людям навколо.

