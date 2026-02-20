Культові екранізації детективів Агати Крісті — 5 історій з високим рейтингом

Фрагменти з фільму "Привиди у Венеції". Колаж: Новини.LIVE

Її називають Королевою детективів не просто так: книги Агати Крісті читають мільйони людей по всьому світу, а її історії продовжують жити на екрані. Ці екранізації майже завжди отримують високий рейтинг.

Новини.LIVE зібрали п’ять фільмів та серіалів, які точно не дадуть вам відірватися від розгадування таємниць.

Легендарні фільми та серіали за мотивами Агати Крісті

Фільм "Кривий будиночок"

Після війни Чарльз Хеварт опинився в Єгипті, де зустрів Софію Дехевіленд — дівчину з заможної родини, яка вже мешкала в Англії. Їхні стосунки почалися з листування, а через два роки Чарльз вирушає до Британії, щоб одружитися. Та радість від майбутнього весілля затьмарює смерть 80-річного дідуся Софії, Аріста Леонідіса. Лікар встановлює, що він помер не своєю смертю — хтось підсипав йому отруту. Чарльз, син високопоставленого співробітника Скотланд-Ярду, вирушає до маєтку, щоб розібратися у всіх підозрілих подіях.

Фільм "Вбивство у Східному експресі"

Подорож потягом мала пройти спокійно. Але раптово поїзд перетворюється на місце злочину. Серед пасажирів знайдено вбиту людину, і виявляється, що справжній вбивця — хтось із них. Еркюль Пуаро, який випадково опинився в потязі, береться за розслідування. Він крок за кроком збирає пазл, доки правда не стає очевидною.

Фільм "Привиди у Венеції"

Пуаро, який нещодавно відійшов від справ, намагається насолодитися спокоєм. Але життя має інші плани: він опиняється у центрі нової загадкової історії. Кожна деталь здається незначною, та саме вони допомагають великому детективу розкрити злочин, який не під силу нікому іншому.

Серіал "І не лишилось жодного"

У 1939 році вісім незнайомців отримують запрошення до садиби подружжя Овенів. Але замість господарів їх зустрічають слуги, а далі — незвичайний запис на грамплатівці, де кожного звинувачують у вбивстві. З цього починається низка загадкових смертей, а гостям доводиться самотужки шукати, хто стоїть за цим жахом.

Серіал "Сім циферблатів Агати Крісті"

На вечірці в заміському будинку мільярдера Олівера Кута відбувається загадкове вбивство. Поліція застрягла у глухому куті, а суперінтендант Баттл разом із аристократкою Ейлін Брент намагаються знайти хоча б одну зачіпку. Ейлін вирішує розслідувати справу самостійно, і це приводить її до темних таємниць, про які вона навіть не здогадувалася.

