Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Кіно 5 найкращих серіалів та фільмів за мотивами творів Агати Крісті

5 найкращих серіалів та фільмів за мотивами творів Агати Крісті

Ua ru
Дата публікації: 20 лютого 2026 14:47
Культові екранізації детективів Агати Крісті — 5 історій з високим рейтингом
Фрагменти з фільму "Привиди у Венеції". Колаж: Новини.LIVE

Її називають Королевою детективів не просто так: книги Агати Крісті читають мільйони людей по всьому світу, а її історії продовжують жити на екрані. Ці екранізації майже завжди отримують високий рейтинг.

Новини.LIVE зібрали п’ять фільмів та серіалів, які точно не дадуть вам відірватися від розгадування таємниць.

Реклама
Читайте також:

Легендарні фільми та серіали за мотивами Агати Крісті 

Фільм "Кривий будиночок"

Після війни Чарльз Хеварт опинився в Єгипті, де зустрів Софію Дехевіленд — дівчину з заможної родини, яка вже мешкала в Англії. Їхні стосунки почалися з листування, а через два роки Чарльз вирушає до Британії, щоб одружитися. Та радість від майбутнього весілля затьмарює смерть 80-річного дідуся Софії, Аріста Леонідіса. Лікар встановлює, що він помер не своєю смертю — хтось підсипав йому отруту. Чарльз, син високопоставленого співробітника Скотланд-Ярду, вирушає до маєтку, щоб розібратися у всіх підозрілих подіях. 

Фільм "Вбивство у Східному експресі"

Подорож потягом мала пройти спокійно. Але раптово поїзд перетворюється на місце злочину. Серед пасажирів знайдено вбиту людину, і виявляється, що справжній вбивця — хтось із них. Еркюль Пуаро, який випадково опинився в потязі, береться за розслідування. Він крок за кроком збирає пазл, доки правда не стає очевидною.

Фільм "Привиди у Венеції"

Пуаро, який нещодавно відійшов від справ, намагається насолодитися спокоєм. Але життя має інші плани: він опиняється у центрі нової загадкової історії. Кожна деталь здається незначною, та саме вони допомагають великому детективу розкрити злочин, який не під силу нікому іншому.

Серіал "І не лишилось жодного"

У 1939 році вісім незнайомців отримують запрошення до садиби подружжя Овенів. Але замість господарів їх зустрічають слуги, а далі — незвичайний запис на грамплатівці, де кожного звинувачують у вбивстві. З цього починається низка загадкових смертей, а гостям доводиться самотужки шукати, хто стоїть за цим жахом. 

Серіал "Сім циферблатів Агати Крісті"

На вечірці в заміському будинку мільярдера Олівера Кута відбувається загадкове вбивство. Поліція застрягла у глухому куті, а суперінтендант Баттл разом із аристократкою Ейлін Брент намагаються знайти хоча б одну зачіпку. Ейлін вирішує розслідувати справу самостійно, і це приводить її до темних таємниць, про які вона навіть не здогадувалася.

Раніше ми писали про те, які екранізації приємно здивували фанатів. Перевершили усі очікування.

Також ми повідомляли про відомі фільми, що були зняті за мотивами книг. Дехто вважає їх культовими.

фільм книги Агата Крісті екранізація фільми
Ксенія Микулець - Редактор
Автор:
Ксенія Микулець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації