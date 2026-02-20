Лучшие экранизации детективов Агаты Кристи — 5 историй с высоким рейтингом

Фрагменты из фильма "Призраки в Венеции". Коллаж: Новини.LIVE

Ее называют Королевой детективов не просто так, ведь книги Агаты Кристи действительно читают миллионы людей по всему миру, и потому ее истории продолжают жить еще и на экране. Такие экранизации почти всегда получают высокий рейтинг.

Новини.LIVE собрали пять фильмов и сериалов, которые точно не дадут вам оторваться от разгадывания тайн.

Реклама

Читайте также:

Легендарные фильмы и сериалы по мотивам Агаты Кристи

Фильм "Кривой домик"

После войны Чарльз Хеварт оказался в Египте, где встретил Софию Дехевиленд — девушку из состоятельной семьи, которая уже жила в Англии. Их отношения начались с переписки, а через два года Чарльз отправляется в Британию, чтобы жениться. Но радость от предстоящей свадьбы омрачает смерть 80-летнего дедушки Софии, Ариста Леонидиса. Врач устанавливает, что он умер не своей смертью — кто-то подсыпал ему яд. Чарльз, сын высокопоставленного сотрудника Скотланд-Ярда, отправляется в поместье, чтобы разобраться во всех подозрительных событиях.

Фильм "Убийство в Восточном экспрессе"

Путешествие на поезде должно было пройти спокойно. Но внезапно поезд превращается в место преступления. Среди пассажиров найден убитый человек, и оказывается, что настоящий убийца — кто-то из них. Эркюль Пуаро, случайно оказавшийся в поезде, берется за расследование. Он шаг за шагом собирает пазл, пока правда не становится очевидной.

Фильм "Призраки в Венеции"

Пуаро, который недавно отошел от дел, пытается насладиться покоем. Но жизнь имеет другие планы: он оказывается в центре новой загадочной истории. Каждая деталь кажется незначительной, но именно они помогают великому детективу раскрыть преступление, которое не под силу никому другому.

Сериал "И не осталось ни одного"

В 1939 году восемь незнакомцев получают приглашение в усадьбу супругов Овенов. Но вместо хозяев их встречают слуги, а дальше — необычная запись на грампластинке, где каждого обвиняют в убийстве. С этого начинается череда загадочных смертей, а гостям приходится самостоятельно искать, кто стоит за этим ужасом.

Сериал "Семь циферблатов Агаты Кристи"

На вечеринке в загородном доме миллиардера Оливера Кута происходит загадочное убийство. Полиция застряла в тупике, а суперинтендант Баттл вместе с аристократкой Эйлин Брент пытаются найти хотя бы одну зацепку. Эйлин решает расследовать дело самостоятельно, и это приводит ее к темным тайнам, о которых она даже не догадывалась.

Ранее мы писали о том, какие экранизации приятно удивили фанатов. Превзошли все ожидания.

Также мы сообщали об известных фильмах, которые были сняты по мотивам книг. Некоторые считают их культовыми.