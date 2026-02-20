Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Кино Лучшие сериалы и фильмы, что сняты по мотивам произведений Агаты Кристи

Лучшие сериалы и фильмы, что сняты по мотивам произведений Агаты Кристи

Ua ru
Дата публикации 20 февраля 2026 14:47
Лучшие экранизации детективов Агаты Кристи — 5 историй с высоким рейтингом
Фрагменты из фильма "Призраки в Венеции". Коллаж: Новини.LIVE

Ее называют Королевой детективов не просто так, ведь книги Агаты Кристи действительно читают миллионы людей по всему миру, и потому ее истории продолжают жить еще и на экране. Такие экранизации почти всегда получают высокий рейтинг.

Новини.LIVE собрали пять фильмов и сериалов, которые точно не дадут вам оторваться от разгадывания тайн.

Реклама
Читайте также:

Легендарные фильмы и сериалы по мотивам Агаты Кристи

Фильм "Кривой домик"

После войны Чарльз Хеварт оказался в Египте, где встретил Софию Дехевиленд — девушку из состоятельной семьи, которая уже жила в Англии. Их отношения начались с переписки, а через два года Чарльз отправляется в Британию, чтобы жениться. Но радость от предстоящей свадьбы омрачает смерть 80-летнего дедушки Софии, Ариста Леонидиса. Врач устанавливает, что он умер не своей смертью — кто-то подсыпал ему яд. Чарльз, сын высокопоставленного сотрудника Скотланд-Ярда, отправляется в поместье, чтобы разобраться во всех подозрительных событиях.

Фильм "Убийство в Восточном экспрессе"

Путешествие на поезде должно было пройти спокойно. Но внезапно поезд превращается в место преступления. Среди пассажиров найден убитый человек, и оказывается, что настоящий убийца — кто-то из них. Эркюль Пуаро, случайно оказавшийся в поезде, берется за расследование. Он шаг за шагом собирает пазл, пока правда не становится очевидной.

Фильм "Призраки в Венеции"

Пуаро, который недавно отошел от дел, пытается насладиться покоем. Но жизнь имеет другие планы: он оказывается в центре новой загадочной истории. Каждая деталь кажется незначительной, но именно они помогают великому детективу раскрыть преступление, которое не под силу никому другому.

Сериал "И не осталось ни одного"

В 1939 году восемь незнакомцев получают приглашение в усадьбу супругов Овенов. Но вместо хозяев их встречают слуги, а дальше — необычная запись на грампластинке, где каждого обвиняют в убийстве. С этого начинается череда загадочных смертей, а гостям приходится самостоятельно искать, кто стоит за этим ужасом.

Сериал "Семь циферблатов Агаты Кристи"

На вечеринке в загородном доме миллиардера Оливера Кута происходит загадочное убийство. Полиция застряла в тупике, а суперинтендант Баттл вместе с аристократкой Эйлин Брент пытаются найти хотя бы одну зацепку. Эйлин решает расследовать дело самостоятельно, и это приводит ее к темным тайнам, о которых она даже не догадывалась.

Ранее мы писали о том, какие экранизации приятно удивили фанатов. Превзошли все ожидания.

Также мы сообщали об известных фильмах, которые были сняты по мотивам книг. Некоторые считают их культовыми.

кино книги Агата Кристи экранизация фильмы
Ксения Микулец - Редактор
Автор:
Ксения Микулец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации