Головна Кіно Здивували всіх — 4 екранізації, що перевершили очікування фанатів

Здивували всіх — 4 екранізації, що перевершили очікування фанатів

Ua ru
Дата публікації: 13 лютого 2026 14:46
Найуспішніші екранізації книг — 4 фільми, які змінили історію кіно
Герої фільму "Маленькі жінки". Кадр з відео

Іноді екранізація стає не просто "версією книги", а окремим культурним явищем. Є стрічки, які давно вийшли за межі першоджерела і почали жити власним життям. 

Новини.LIVE згадали чотири такі історії — різні за жанром, настроєм і масштабом, але однаково захопливі.

Читайте також:

Легендарні фільми за книгами

"Хрещений батько" (1972)

Це не просто кримінальна драма, а майже сімейна сага про владу, лояльність і ціну вибору. Дон Віто Корлеоне будує світ, у якому честь і страх стоять поруч. Його молодший син Майкл спершу тримається осторонь родинного бізнесу, але життя розставляє все по-іншому. 

"Володар перснів: Хранителі персня" (2001)

З перших кадрів стає зрозуміло, що перед нами великий шлях. Не лише географічний, а й внутрішній. Маленький хоббіт Фродо отримує тягар, який не кожному під силу, і вирушає туди, звідки не всі повертаються. Тут важливі не тільки битви, а й крихітні моменти слабкості, коли герой вагається. Дружба Сема — чи не головна опора цієї історії. І поки зло росте, світ тримається на тих, хто готовий іти до кінця, навіть якщо страшно.

"Великий Ґетсбі" (2013)

Це історія про блиск, за яким ховається порожнеча. Вечірки, шампанське, джаз — усе сяє, але за цим світлом легко не помітити самотності. Нік спостерігає за Ґетсбі, ніби за дивом, яке ось-ось розвіється. У цій версії багато емоції й ритму, але суть лишається незмінною: мрія може знищити, якщо зробити її сенсом усього життя.

"Маленькі жінки" (2019)

Чотири сестри — чотири різні характери й способи дорослішання. Вони помиляються, сперечаються, кохають, шукають себе. Війна триває десь далеко, але їхня боротьба — щоденна й тиха. Це розповідь про те, як непросто залишитися собою, коли світ очікує від тебе іншого.

Раніше ми писали про те, які шедеври кіно могли для більшості залишитись непоміченим. 

Також ми повідомляли, який детективний мінісеріал з Крісом Евансом був знятий за мотивами книги.

фільм книги драма фільми
Ксенія Микулець - Редактор
Автор:
Ксенія Микулець
