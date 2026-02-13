Найуспішніші екранізації книг — 4 фільми, які змінили історію кіно

Герої фільму "Маленькі жінки". Кадр з відео

Іноді екранізація стає не просто "версією книги", а окремим культурним явищем. Є стрічки, які давно вийшли за межі першоджерела і почали жити власним життям.

Новини.LIVE згадали чотири такі історії — різні за жанром, настроєм і масштабом, але однаково захопливі.

Легендарні фільми за книгами

"Хрещений батько" (1972)

Це не просто кримінальна драма, а майже сімейна сага про владу, лояльність і ціну вибору. Дон Віто Корлеоне будує світ, у якому честь і страх стоять поруч. Його молодший син Майкл спершу тримається осторонь родинного бізнесу, але життя розставляє все по-іншому.

"Володар перснів: Хранителі персня" (2001)

З перших кадрів стає зрозуміло, що перед нами великий шлях. Не лише географічний, а й внутрішній. Маленький хоббіт Фродо отримує тягар, який не кожному під силу, і вирушає туди, звідки не всі повертаються. Тут важливі не тільки битви, а й крихітні моменти слабкості, коли герой вагається. Дружба Сема — чи не головна опора цієї історії. І поки зло росте, світ тримається на тих, хто готовий іти до кінця, навіть якщо страшно.

"Великий Ґетсбі" (2013)

Це історія про блиск, за яким ховається порожнеча. Вечірки, шампанське, джаз — усе сяє, але за цим світлом легко не помітити самотності. Нік спостерігає за Ґетсбі, ніби за дивом, яке ось-ось розвіється. У цій версії багато емоції й ритму, але суть лишається незмінною: мрія може знищити, якщо зробити її сенсом усього життя.

"Маленькі жінки" (2019)

Чотири сестри — чотири різні характери й способи дорослішання. Вони помиляються, сперечаються, кохають, шукають себе. Війна триває десь далеко, але їхня боротьба — щоденна й тиха. Це розповідь про те, як непросто залишитися собою, коли світ очікує від тебе іншого.

