Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Кіно Скарби кінематографа — шедеври кіно, що залишились у тіні

Скарби кінематографа — шедеври кіно, що залишились у тіні

Ua ru
Дата публікації: 12 лютого 2026 17:03
Найкращі шедеври кіно, про які мало хто чув — добірка для вас
Героїня серіалу "Минулі життя". Кадр з відео

Є фільми, які не мають багато афіш і не збирають натовпи в перший вікенд. Але вони залишають після себе довгу післясмакову паузу. Саме такі стрічки часто минають широку аудиторію і даремно.

Новини.LIVE розповість про них більше.

Реклама
Читайте також:

Справжні шедеври кіно, які пройшли повз широку аудиторію

"Манк"

Іронічний фільм Девіда Фінчера не про Голлівуд як фабрику мрій, а про людину, яка писала історію, але залишилась у тіні. Герман Манкевич — сценарист із характером, алкоголем у склянці й блискучими репліками в кишені. Поки Орсон Веллс стає легендою, Манк воює з власними демонами й системою. Це кіно про авторство, амбіцію й те, як легко переписати чужу заслугу. 

"Фабельмани"

Хлопчик Семмі відкриває для себе камеру і раптом світ стає іншим. Через об’єктив він вчиться інакше дивитися на батьків, на їхні сварки, на тріщини в ідеальній картинці родини. Це історія про те, як мистецтво рятує. Про дитину, яка бачить більше, ніж дорослі готові визнати. 

"Горбата гора"

На тлі безмежних пейзажів Вайомінгу народжується почуття, якому немає місця в тогочасній Америці. Еніс і Джек не шукають революцій — вони просто хочуть бути разом. Їхня історія тягнеться роками, між сім’ями, обов’язками й страхом бути викритими. Це не лише про заборонене кохання. Це про мовчання, яке калічить, і про життя, прожите наполовину. 

"Минулі життя"

Двоє дітей у Сеулі, які колись подобались одне одному. Потім еміграція, інший континент, нові імена й нові мрії. Через роки — повідомлення в соцмережі, відеодзвінки, дорослі голоси, довгоочікувана зустріч. А ще — запитання: ким ми були б, якби не поїхали? 

"Людина з планети Земля"

Майже весь фільм — одна кімната й розмова. В центрі сюжету професор, який заявляє, що йому 13 тисяч років. Колеги спершу сміються з нього, потім сперечаються, а згодом починають сумніватися у власних знаннях. Це інтелектуальний експеримент про віру, історію та страх перед невідомим. Після перегляду хочеться не попкорну, а дискусії.

Раніше ми писали про те, які шедеври від НВО не можна пропустити. Це легендарні серіали.

Також ми повідомляли, які серіали з високим рейтингом ви могли пропустити.

фільм драма добірка фільми
Ксенія Микулець - Редактор
Автор:
Ксенія Микулець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації