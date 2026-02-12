Видео
Сокровища кинематографа — шедевры кино, оставшиеся в тени

Сокровища кинематографа — шедевры кино, оставшиеся в тени

Ua ru
Дата публикации 12 февраля 2026 17:03
Лучшие шедевры кино, о которых мало кто слышал — подборка для вас
Героиня сериала "Прошлые жизни". Кадр из видео

Есть фильмы, которые не имеют много афиш и не собирают толпы в первый уикенд. Но они оставляют после себя долгую послевкусовую паузу. Именно такие ленты часто проходят мимо широкой аудитории и зря.

Новини.LIVE расскажет о них больше.

Читайте также:

Настоящие шедевры кино, которые прошли мимо широкой аудитории

"Манк"

Ироничный фильм Дэвида Финчера не о Голливуде как фабрике грез, а о человеке, который писал историю, но остался в тени. Герман Манкевич — сценарист с характером, алкоголем в стакане и блестящими репликами в кармане. Пока Орсон Уэллс становится легендой, Манк воюет с собственными демонами и системой. Это кино об авторстве, амбициях и том, как легко забрать себе чужую заслугу.

"Фабельманы"

Мальчик Сэмми открывает для себя камеру и вдруг мир становится другим. Через объектив он учится иначе смотреть на родителей, на их ссоры, на трещины в идеальной картинке семьи. Это история о том, как искусство спасает. О ребенке, который видит больше, чем взрослые готовы признать.

"Горбатая гора"

На фоне безграничных пейзажей Вайоминга рождается чувство, которому нет места в тогдашней Америке. Энис и Джек не ищут революций — они просто хотят быть вместе. Их история тянется годами, между семьями, обязанностями и страхом быть разоблаченными. Это не только о запретной любви. Это о молчании, которое калечит, и о жизни, прожитой наполовину.

"Прошлые жизни"

Двое детей в Сеуле, которые когда-то нравились друг другу. Потом эмиграция, другой континент, новые имена и новые мечты. Спустя годы — сообщения в соцсети, видеозвонки, взрослые голоса, долгожданная встреча. А еще — вопрос: кем мы были бы, если бы не уехали?

"Человек с планеты Земля"

Почти весь фильм — одна комната и разговор. В центре сюжета профессор, который заявляет, что ему 13 тысяч лет. Коллеги сначала смеются над ним, потом спорят, а потом начинают сомневаться в собственных знаниях. Это интеллектуальный эксперимент о вере, истории и страхе перед неизвестным. После просмотра хочется не попкорна, а дискуссии.

кино драма подборка фильмы
Ксения Микулец - Редактор
Автор:
Ксения Микулец
