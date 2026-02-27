Відео
Вони стали легендами — 3 найгучніші екранізації всіх часів

Дата публікації: 27 лютого 2026 14:47
Успішні екранізації — 3 шедеври кіно за мотивами книг
Чоловік стріляє з рушниці. Кадр з відео

Суперечки про те, що краще — книга чи фільм, здаються вічними. Книга залишає місце для уяви, а кіно показує все одразу. Але є історії, які зуміли поєднати обидва світи. Вони не просто перенесли сюжет на екран, а стали явищем самі по собі.

Новини.LIVE розповість про три приклади, які й досі згадують.

"Хрещений батько" (1972)

Екранізація роману Маріо П’юзо у постановці Френсіса Форда Копполи давно перестала бути просто кримінальною драмою. "Хрещений батько" — це про сім’ю, владу і ціну рішень. Дон Корлеоне не злочинець-кліше. Він батько, чия любов і страх живуть за одним столом. Майкл спершу тримається осторонь родинної справи, але життя змушує його брати відповідальність. І тоді сімейна імперія стає не просто бізнесом, а питанням життя і смерті.

"Зоряні війни" (1977)

Коли Джордж Лукас випустив "Зоряні війни. Епізод IV – Нова надія", це була космічна пригода з дроїдами, світловими мечами і молодим хлопцем із мрією. Люк живе на далекій планеті й не здогадується про своє призначення. Обі-Ван не герой із плаката, а старий чоловік із тихим голосом. Дарт Вейдер — темна постать, яка діє, не пояснюючи мотивацій. Фільм про те, що навіть у величезному космосі є місце для надії. 

"Аватар" (2009)

"Аватар" Джеймса Кемерона — історія іншого типу. Тут немає літературного першоджерела, але є міф. Чужинець приходить у новий світ і змінюється разом із ним. Джейк Саллі не герой з обкладинки. Він скоріше розгублений і злий на життя. Коли він отримує тіло аватара, це шанс відчути себе живим. Пандора зачаровує, але за красою ховається конфлікт: людина проти природи, жадібність проти довіри. 

Ксенія Микулець - Редактор
Автор:
Ксенія Микулець
