Самые успешные экранизации — 3 лучших фильма по мотивам книг

Мужчина стреляет из ружья. Кадр из видео

Годами не прекращаются споры о том, что лучше — книга или фильм. Книга помогает развивать воображения, а кино показывает все сразу. Но иногда получается удачно соеденить оба мира.

Новини.LIVE расскажет о трех примерах, которые до сих пор вспоминают.

Реклама

Читайте также:

Культовые экранизации всех времен

"Крестный отец" (1972)

Экранизация романа Марио Пьюзо в постановке Фрэнсиса Форда Копполы давно перестала быть просто криминальной драмой. "Крестный отец" — это о семье, власти и цене решений. Дон Корлеоне не преступник-клише. Он отец, чья любовь и страх живут за одним столом. Майкл сначала держится в стороне от семейного дела, но жизнь заставляет его брать ответственность. И тогда семейная империя становится не просто бизнесом, а вопросом жизни и смерти.

"Звездные войны" (1977)

Когда Джордж Лукас выпустил "Звездные войны. Эпизод IV - Новая надежда", это было космическое приключение с дроидами, световыми мечами и молодым парнем с мечтой. Люк живет на далекой планете и не догадывается о своем предназначении. Оби-Ван не герой с плаката, а старик с тихим голосом. Дарт Вейдер — темная фигура, которая действует, не объясняя мотиваций. Фильм о том, что даже в огромном космосе есть место для надежды.

"Аватар" (2009)

"Аватар" Джеймса Кэмерона — история другого типа. Здесь нет литературного первоисточника, но есть миф. Чужак приходит в новый мир и меняется вместе с ним. Джейк Салли не герой с обложки. Он скорее растерянный и злой на жизнь. Когда он получает тело аватара, это шанс почувствовать себя живым. Пандора завораживает, но за красотой скрывается конфликт: человек против природы, жадность против доверия.

Ранее мы писали о том, какой детективный мини-сериал с Крисом Эвансом был снят тоже по мотивам известной книги. Эта экранизация приятно впечатлила зрителей.

Также мы сообщали о лучших сериалах и фильмах, которые были сняты на детективах Агаты Кристи. Все они получили высокую оценку от зрителей.