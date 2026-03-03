Кіно від А24 — добірка найкращих стрічок відомої студії

Фрагменти з фільмів "Кит" та "Кімната". Колаж: Новини.LIVE

Незалежна студія A24 давно перестала бути просто ім’ям у кінопрокаті. Це знак якості для тих, хто хоче від кіно не тільки яскравих картинок, а й глибоких емоцій, сильних історій та несподіваних поворотів. Вони сміливо експериментують з жанрами і створюють справжні шедеври.

Новини.LIVE розповість про чотири фільми студії, які варто подивитися.

Реклама

Читайте також:

Кращі фільми незалежної студії А24

"Кімната" (2015)

Уявіть, що все ваше життя обмежується однією кімнатою. Маленький Джек народився й виріс саме так — в одному замкненому просторі разом із матір’ю. Для нього це весь світ, а для мами випробування й водночас неймовірна сила любові. Вона створила власний маленький всесвіт, де дитина може відчувати себе у безпеці. Та одного разу в них таки з’являється шанс втекти.

"Неограновані коштовності" (2019)

Історія Говарда Ретнера — власника ювелірного бізнесу в Нью-Йорку, який ризикує всім через пристрасть до ставок. Борги ростуть, а надія на удачу — це єдиний порятунок. Одного дня йому щастить: він знаходить рідкісний опал з Ефіопії, який може стати угодою його життя.

"Кит" (2022)

Це психологічна драма про самотнього професора Чарлі. Він важко хворий і майже не покидає свій дім, спілкування обмежене лише доглядальницею Ліз. Його заняття зі студентами проходять онлайн, і він приховує камеру, бо соромиться свого тіла. Колись Чарлі покинув сім’ю, але тепер прагне відновити зв’язок із дочкою Еллі. Дуже важка морально історія, яка чіпляє.

"Марті Супрім. Геній комбінацій" (2026)

Дія переносить нас у 1950-ті. Марті — молодий чоловік із великою мрією, яку ніхто не розуміє. Він прагне отримати визнання у світі настільного тенісу і готовий ризикувати всім заради своєї мети.

Раніше ми писали про те, який трилер з Робертом Паттінсоном варто точно подивитися. Вражаюча історія про двох братів та їх шлях.

Також ми повідомляли про кращі історичні стрічки, в яких знялись зірки Голлівуду. Вони мають високий рейтинг.